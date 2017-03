La española Ana Asensio triunfa en el festival SXSW con 'Most Beautiful Island'

La madrileña Ana Asensio se ha llevado el premio a la mejor película en el prestigioso festival South by Southwest (SXSW), con su ópera prima ‘Most Beautiful Island’, rodada en Nueva York y de producción americana. Un reconocimiento que confirma una vez más el talento español desde el exilio, cada vez más premiado internacionalmente y tan poco a menudo valorado de la misma forma dentro de nuestras fronteras.

Protagonizada por ella misma, la película relata en clave de thriller el periplo en Nueva York de una inmigrante española que trata de sobrevivir sin papeles. Una oportuna coincidencia en la época de Donald Trump, que este año ha denegado el visado a varios músicos españoles que debían participar en el mismo festival, entre los cuales el rapero Yung Beef, el batería Yussef Dayes y los grupos Soviet Soviet y Massive Scar Era.

El festival multidisciplinar acoge al mismo tiempo en Austin una edición de cine, otra de música, otra interactiva y otra dedicada a la comedia, todo ello con un espíritu independiente. Aunque las proyecciones y eventos aún continúan hasta el próximo sábado, el festival ha desvelado ya todo el palmarés.

Además del premio a Mejor Largometraje de Ficción para Ana Asensio, los realizadores Jairus McLeary y Gethin Adous recibían el premio gordo en la sección documental, por su trabajo ‘The Work’. La mención especial del jurado en la sección de ficción recaía en la comedia americana ‘A Bad Idea Gone Wrong’, del director Jason Headley, mientras que el premio homónimo entre los documentales iba para ‘Maineland’, de Miao Wang.

Además, entre los varios premios en la categoría de cortos, destacamos la sección dedicada a los vídeos musicales, donde la productora barcelonesa Canada se ha llevado la Mención Especial del Jurado por su videoclip de Tame Impala ‘The Less I Know The Better’.