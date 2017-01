'La La Land' también triunfa en los premios de los productores y ya roza el Oscar

“Damien Chazelle ha creado una historia sobre los sacrificios que hacen los artistas. Homenajeamos a todos los locos que se esfuerzan e intentan apasionadamente alcanzar sus sueños artísticos." (Marc Platt, productor)

Cada vez está más claro que 'La ciudad de las estrellas - La La Land' será la próxima triunfadora de los Oscars. El musical romántico que ha cautivado a (casi) todo el mundo venció anoche en los premios que entrega anualmente el sindicato de productores de la industria estadounidense (PGA). En 19 de las 27 ediciones anteriores, la película vencedora se alzó después con el Oscar.

No coincidió en 8 ediciones —sin ir más lejos, el año pasado 'La gran apuesta' ('The Big Short') fue la favorita del PGA y el Oscar se lo llevó 'Spotlight'— pero la carrera de este año no está tan reñida. 'La La Land' está nominada a 14 Oscars, igualando un récord que sólo lograron otras dos películas en toda la historia, 'Eva al desnudo' ('All About Eve', 1950) y 'Titanic' (1997); los productores de ambos films se llevaron los Oscars a casa.

Además, 'La La Land' fue premiada en los Festivales de Venecia (mejor actriz, Emma Stone) y Toronto (mejor película por votación popular), se impuso en los Critic's Choice, arrasó en los Globos de Oro... Y al margen de todos esos premios, la película está cautivando a crítica y público (pronto sumará 200 millones de dólares en taquilla) así que todo apunta que la próxima gala de los Oscars va a ser muy previsible, al menos en lo que se refiere a la gran triunfadora.

A continuación dejo el palmarés de la 28º edición de los premios del PGA:

Premio Darryl F. Zanuck a la mejor producción de cine:

GANADORA: 'La La Land'

Las otras nominadas: 'La llegada' ('Arrival'), 'Deadpool', 'Fences', 'Hasta el último hombre' ('Hacksaw Ridge'), 'Comanchería' ('Hell or High Water'), 'Figuras ocultas' ('Hidden Figures'), 'Lion', 'Manchester frente al mar' ('Manchester By the Sea') y 'Moonlight'.

Premio a la mejor producción de cine animado:

GANADORA: 'Zootrópolis' ('Zootopia')

Las otras nominadas: 'Buscando a Dory' ('Finding Dory'), 'Kubo y las dos cuerdas mágicas' ('Kubo and the Two Strings'), 'Vaiana' ('Moana') y 'Mascotas' ('The Secret Life of Pets').

Premio a la mejor producción de cine documental:

GANADORA: 'O.J.: Made in America'

Las otras nominadas: 'Dancer', 'The Eagle Huntress', 'Life, Animated' y 'Tower'.

Vía | Variety