La maldición ha acabado: Terry Gilliam celebra el fin del rodaje de ‘The Man Who Killed Don Quixote'

Terry Gilliam lleva intentando hacer una adaptación de 'Don Quijote de la Mancha' al menos desde 1998, pero siempre sucedía algo que lo convertía en una misión imposible. Han sido tantos los intentos infructuosos que seguro que no era el único que creía que iba a volver a suceder algo raro cuando hace unos meses se anunciaba el inicio del rodaje. Por suerte no ha sido así y el propio Gilliam ha confirmado que la grabación ha llegado a su fin.

Ha sido hoy mismo a través de Facebook cuando el responsable de joyas como '12 monos' ('Twelve Monkeys') o 'El rey pescador' ('The Fisher King') ha anunciado su alegría por haber concluido el rodaje de 'The Man Who Killed Don Quixote'. En el mensaje pide perdón por haber estado tanto tiempo sin dar noticias -seguro que él mismo también pensaba que algo malo podría pasar y no quiso gafarlo- y da las gracias tanto al equipo como a los que creyeron en él:

Ahora Gilliam tiene ante sí un arduo trabajo de post-producción antes de que 'The Man Who Killed Don Quixote'. Es cierto que aún podrían surgir nuevos problemas que dificulten la realización del montaje de la película -difícil estando Amazon detrás-, pero creo que podemos estar de acuerdo en señalar que la maldición ha llegado a su fin y que más temprano que tarde veremos a Jonathan Pryce dando vida al mítico personaje creado por Miguel de Cervantes hace ya más de 400 años.

Os recuerdo que el reparto de 'The Man Who Killed Don Quixote' se completa con la presencia de Adam Driver, Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko, o Rossy de Palma. Se completa así un periplo iniciado en 1998 y que incluso llegó a empezar a grabarse en el año 2000 con Jean Rochefort y Johnny Depp como grandes protagonistas de la función. Sin embargo, diversos problemas durante el rodaje obligaron a su cancelación.

Imagen del rodaje durante la versión cancelada de la película en el año 2000

Esto último complicó aún más su futura existencia, ya que los derechos de la película pasaron a la compañía aseguradora. A partir de ahí hubo varios intentos, uno que incluso hubiera contado con la presencia de Ewan McGregor y Robert Duvall y otro para el que se llegó a negociar seriamente con John Hurt, pero ninguno acabó de prosperar. Quizá hablar de maldición sea exagerado, pero no se me ocurre otra caso más apropiado que este para hacerlo.

De hecho, hasta hubo cambios de última hora en esta versión definitiva, pues en principio se había anunciado que iba a ser Michael Palin quien interpretase a Don Quijote, pero acabó cayéndose del proyecto casi a última hora. Por suerte, Gilliam logró rehacerse de ese problema y ahora solamente nos queda sentarnos y esperar a ver el resultado.