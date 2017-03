'La Mosca', Fox da luz verde al remake (del remake) sin David Cronenberg

J.D. Dillard, cuyo debut en la dirección 'Sleight' impresionó en Sundance el año pasado, está en negociaciones para dirigir y co-escribir un remake de la película de horror 'La Mosca' (The Fly, 1986) para Fox. Él mismo escribiría el guión con su socio Alex Theurer. Desde hace unos años ha habido rumores zumbando para volver con la historia de teletransportación fallida de nuevo.

El clásico de horror de David Cronenberg, que protagonizaron a Jeff Goldblum y Geena Davis, está considerado uno de los mejores trabajos del director y a su vez fue un remake de la versión de 1958, producida y dirigida por Kurt Neumann y basada en un cuento de George Langelaan. La primera tuvo dos secuelas: 'El regreso de la mosca' (Return of the Fly, 1959) y 'La maldición de la mosca' (Curse of the Fly, 1965) por lo que la idea da una potencial franquicia para Fox.

No se sabe si la nueva versión será un remake del remake, pero se da por supuesto que la obra de Cronemberg ha marcado la pauta para abrazar el material, por mucho que deseen separarse de el. Esto trae a escena el dilema eterno de los remakes y reboots, pero, antes de caer en debae inútil, es interesante apuntar que el propio Cronemberg había escrito un guión para una especie de secuela que Fox rechazó en 2011.

Según el director, en 2012:

"No era realmente un remake, sino de una secuela o spin off. Era una reflexión sobre sobre lo relativo al hombre mosca, sin ninguno de los mismos personajes ni nada y, por supuesto, con una inclusión y exploración de la tecnología moderna. Era algo que me gustaba mucho y fue una decepción no conseguirlo "

Recordemos que su película tuvo una secuela en los ochenta, guionizada nada menos que por Frank Darabont. Una pena que nos tendremos que olvidar de la idea del canadiense para tratar de recibir este remake lo menos condicionados posibles.

