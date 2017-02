'La noche de Halloween', el nuevo remake tiene director, guionistas y la bendición de John Carpenter

Hace ya tiempo en que en Hollywood están intentando sacar adelante una nueva película de 'La noche de Halloween', pero el proyecto nunca terminaba de salir adelante. Eso acaba de cambiar con los sorprendentes fichajes de David Gordon Green y Danny McBride para escribirla, asumiendo el primero también la dirección de este segundo remake.

Aún más llamativo ha sido que el anuncio lo haya hecho el mismísimo John Carpenter a través de su cuenta de Facebook, quien no ha dudado en mostrar su entusiasmo ante el proyecto, apuntando que él también quería una revolución que hiciera que la saga volviera a mola. A continuación os traduzco cómo presenta los fichajes de Green y McBride, su reacción ante la visión que tienen para la película y más detalles sobre hasta qué punto podría acabar implicándose él mismo:

David Gordon Green y Danny McBride se unen al proyecto para completar el equipo creativo. Escribirán el guión juntos y David lo dirigirá. Yo continuaré como productor ejecutivo y ofrecerá todos los consejos y ayuda necesarios. David y Danny vinieron a mi oficina hace poco junto a Jason Blum y me explicaron cuál era su visión para la nueva película y... WOW. Ellos lo han pillado. Creo que os va a gustar. Me dejaron sin habla. Puede que incluso haga la música. Quizás. Podría molar.

Además, Carpenter también aprovechó para anunciar que podremos ver la película el 19 de octubre de 2018 y, como queda claro por el anuncio, Blumhouse será la compañía detrás del mismo. Personalmente, el proyecto pasa a interesarme muchísimo más tras la confianza mostrada por Carpenter en él mismo, y eso que me encuentro entre los defensores de la nueva versión de Rob Zombie -de su secuela ya no, que era horrible- que a él no le convenció demasiado.

