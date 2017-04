La Coalición de Creadores anuncia que las descargas ilegales bajaron en España por primera vez en 10 años

Como cada año, el Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales acaba de hacer púbico su informe anual del 2016 donde se ven reflejados los datos sobre los accesos ilegales a contenidos en Internet o de forma más clara: lo que se ha pirateado en el 2016. Según dicho informe la piratería habría descendido en España un 4% con respecto al 2015, o lo que es todavía más sorprendente: se trata de la primera vez que desciende en... ¡10 años!

Pero no os cantéis victoria, que esto no significa que la piratería se está erradicando poco a poco -para eso habrá que ver la evolución en los próximos años-, y es que el mismo informe también anuncia que el lucro cesante (las pérdidas por piratería) han aumentado en un 6,8% y el número de usuarios que abusan de la piratería se mantiene.

A continuación, intentamos descifrar algunos de estos datos, centrándonos en el ámbito cinematográfico. Eso sí, que conste en acta no soy ninguna experta ni analista de datos, por lo que todas las teorías que pueda escribir, son meras reflexiones de una humilde servidora extraídas de los datos del informe del Observatorio.

¿Si descienden las descargas por qué aumentan las pérdidas?

Muy buena pregunta que probablemente no sepa responder. Como avancé antes, la piratería descendió en 2016 por primera vez en 10 años. Algo que podría significar mucho si el lucro cesante no hubiera aumentado en un 6,8% o lo que es lo mismo, se han perdido 1.789 millones de euros, de los cuales, 573 millones corresponden a la industria cinematográfica.

Que el lucro cesante haya aumentado puede significar innumerables cosas, desde aumento de precios en la entrada hasta que la gente que ha optado por dejar de piratear, ahora pague menos por el mismo contenido bien sea a través de plataformas como Netflix o HBO, o Filmin o los videoclubs de los proveedores de contenidos habituales.

Pero como ya digo, esto puede sonar a disparate al no ser una experta en el tema, además de que que para conocer el verdadero cambio en los hábitos de consumo de los usuarios y que se decanten o no por pagar por este tipo de contenidos online, no podrá saberse hasta analizar los datos de los próximos años, cuando estas nuevas formas de consumir estén más asentadas e interoprozadas por el público.

La industria pierde pero... el gobierno también

'Deadpool' fue la película más pirateada en el 2016

Un total de 1.783 millones de euros han perdido las empresas dedicadas al cine, la música, las series, los libros o el fútbol y como ya dijimos 573 millones habrían correspondido a la industria del cine, ya que se trata del sector más afectado de todos. O dicho de otra forma: en un escenario sin piratería podría permitir crear 21.697 nuevos puestos de trabajo directos, y unos ciento diez mil empleos indirectos más.

Aunque eso último es un 'podría', lo cierto es que las pérdidas son enormes y es casi imposible pensar en cómo sería la industria de contenidos si la piratería no existiera por completo. Sin embargo, parece que el Gobierno no pone grandes medidas al respecto más allá de cerrar páginas de descargas y/o stremaing ilegales por allá donde va, sin tener muy clara que estrategia seguir y sin ser muy consciente de que eso no sirve para nada.

Algo que sorprende, sobre todo, teniendo en cuenta otros datos aportados en el informe del Observatorio en el que se especifícan las pérdidas para el Gobierno por culpa de la piratería, al que obviamente también afecta. De hecho, las arcas públicas podrían estar dejando de percibir casi 361 millones de euros en concepto de IVA, 166 millones en cotizaciones a la Seguridad Social y 49 millones de euros en IRPF.

Otro podría, que supondrían 576 millones de euros en total en las arcas públicas y que en un mundo ideal servirían para que las ayudas y subvenciones a la producción de contenidos fueran más elevadas (JAJAJAJA, lo sé, he dicho en un mundo ideal que no me creo ni yo).

Las razones para descargar

Pero como en todo en esta vida, el quid de la cuestión está en el consumidor y en porqué actúa como actúa. Y este informe también ha dejado esto bastante claro siendo las razones mayoritarias para piratear que "los contenidos originales son muy caros" (47%), porque "ya pago una conexión a internet" (47%), porque el acceso al contenido es "más rápido y fácil" (42%) o porque... "¿para qué pagar si probablemente luego no me guste?" (37%).

Unas excusas para las que por cierto, podría dar soluciones legales y económicas en un momento. Y aunque aquí también se percibe un descenso con respecto al 2015, las excusas para piratear siguen pareciendo débiles y demuestran el todavía desconocimiento -quiero pensar que es esto y no falta de respeto por el trabajo de los demás- del ENORME trabajo que se esconde detrás que cada película, disco, libro o hasta retransmisión de fútbol en directo.

Lo más divertido de todo es que estos mismos encuestados, un total de 4.036 internautas, se atreven a proponer soluciones que van desde bloquear el acceso al sitio web que ofrece los contenidos (68%) y sancionar a los proveedores de Internet (61%) y a los usuarios infractores con multas (53%). Y digo yo, ¿eso quiere decir que vas a esperar a que te multen para dejar de piratear?