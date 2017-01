Las estrellas de Hollywood se sumaron a la Marcha de las Mujeres contra Donald Trump

Primer día oficial de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos y tiene que afrontar una protesta multitudinaria, y ya histórica, protagonizada por las mujeres estadounidenses. Washington, Nueva York, Sundance, Boston, Los Angeles, Texas y ciudades europeas como París y Londres, han salido a la calle para luchar contra Trump. Una protesta que comenzó a gestarse tras los comentarios machistas y degradantes del actual Presidente que salieron a la luz hace unos meses.

Una Marcha de las Mujeres (Women's March) a la que no han dudado en unirse estrellas de cine, cantantes y artistas de todas las disciplinas para luchar por la igualdad y los derechos de las mujeres (y los humanos en general) en el primer día de legislatura de Trump, el primer día en el que ya, de la página web oficial de la Casa Blanca desaparecieron términos como LGTB y cambio climático.

Las Marchantes

Jane Fonda, Amy Schumer, Madonna, Lena Dunham, Ashley Judd, Julianne Moore, America Ferrara, Melissa Benoist, Amy Poehler, Janelle Monae, Scarlett Johansson, Michael Moore, Helen Mirren, Jake Gyllenhaal, Ian McKellen, Katy Perry, Cate Blanchett, Miley Cyrus y un sinfín de nombres más, han acudido a la marcha en las diferentes ciudades estadounidenses, compartiendo su participación en las redes sociales o no han dudado en lucir el Pussy Hat, el gorro de lana rosa símbolo de la Women's March.

Según Los Angeles Times, aproximadamente 2,5 millones de personas salieron a protestar contra Donald Trump. La red está llena de momentos e imágenes impagables, con guiños cinematográficos como las pancartas con un "What Meryl Said" ("Lo que dijo Meryl) o referencias a la Princesa Leia y la Rebelión. Así que os dejamos con una recopilación de momentos, discursos e imágenes de las protestantes estrella compartidos en las redes sociales. "Let's Make Feminism Great Again".

Una foto publicada por @amyschumer el 21 de Ene de 2017 a la(s) 12:39 PST

This friend Una foto publicada por @amyschumer el 21 de Ene de 2017 a la(s) 1:02 PST

Una foto publicada por @amyschumer el 21 de Ene de 2017 a la(s) 3:25 PST

💪#womensmarchonwashington Una foto publicada por Melissa Benoist (@melissabenoist) el 21 de Ene de 2017 a la(s) 7:43 PST

Parks & Menstruation Una foto publicada por Lena Dunham (@lenadunham) el 21 de Ene de 2017 a la(s) 10:44 PST

#IanMcKellen (#Magneto) holding a sign of #PatrickStewart's #Picard, doing his classic Face Palm meme, might be one if my favorite pics from today's #WomensMarch 💝 😂😂😂 Una foto publicada por The Nerdy Hero (@nerdy.hero) el 21 de Ene de 2017 a la(s) 7:54 PST

#jamieleecurtis @happyhippiefdn @womensmarch @womensmarchla #womensmarchla #WMLA #whyimarch #hearourvoice #hh4pp Un vídeo publicado por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 21 de Ene de 2017 a la(s) 3:10 PST

Thx #janefonda & #mileycryus for your glorious voices #womensmarch2017 @julittasche Una foto publicada por Marcia Gay Harden (@mgh_8) el 21 de Ene de 2017 a la(s) 8:32 PST

#janefonda #francisfisher #lisaannewalter #womensmarch2017 thank u all inspirational ladies Una foto publicada por Marcia Gay Harden (@mgh_8) el 21 de Ene de 2017 a la(s) 1:52 PST

@womensmarch 💋 Una foto publicada por Jessica Chastain (@jessicachastain) el 21 de Ene de 2017 a la(s) 6:30 PST

this is amazing! Una foto publicada por @helenmirren el 21 de Ene de 2017 a la(s) 9:24 PST

whoppie speaks! Una foto publicada por @helenmirren el 21 de Ene de 2017 a la(s) 8:49 PST

On this day so proud of my wife ,daughter ,sisters ,friends and all the fantastic beautiful woman in my life #WomensMarch — Kevin Bacon (@kevinbacon) 21 de enero de 2017

Ran into my friend @thehelenhunt at #womensmarchla #whyimarch #united 💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼 Una foto publicada por Mandy Moore (@mandymooremm) el 21 de Ene de 2017 a la(s) 11:13 PST

And sometimes a wild Lapkus or C. Reilly appear! Nice to meet you both!#womensmarchlondon pic.twitter.com/qHls0u0IeB — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) 21 de enero de 2017

Los discursos

En la multitudinaria marcha que tuvo lugar en Washington D.C, el mismo lugar donde hacía menos de 24 horas se había celebrado la investidura de Donald Trump, y con muchísima más concurrencia, tuvo lugar la concentración de la Women's March, donde sobre un escenario artistas invitados/as ofrecieron acalorados discursos que están plagando la red.

Scarlett Johansson, Ashley Judd -al maravilloso grito de "I Am a Nasty Woman"-, America Ferrara o Michael Moore son algunos de los que subieron al escenario de Washington para protestar frente a las multitudes sobre Donald Trump y su política maschista. Mientras que en Nueva York, ofrecieron discursos Jane Fonda, Whoopi Goldberg o Lily Tomlin, entre otras.

Los 'Pussy Hat'

El gran símbolo de esta Marcha de las Mujeres fue un gorro de lana rosa, bautizado como el 'Pussy Hat'. Una iniciativa llamada el 'Pussy Hat Project' lleva tejiendo desde el pasado mes de noviembre cientos de gorros rosas para que las protestantes los lucieran en las marchas de ayer. Unas marchas que, además de luchar contra los ideales machistas que Trump ha demostado a lo largo de su carrera política -y no política-, demandaban “justicia social y derechos humanos en asuntos que van desde la etnia, el género, la religión, la inmigración y la asistencia sanitaria”.

La iniciativa del Gorro Rosa surge como respuesta al repugnantemente célebre "grab the from the pussy" (agarrarlas por el coño) que dijo Trump en unas grabaciones destapadas durante la campaña. Gustó tanto la iniciativa, que multitud de personas se reunieron para tejer los ya famosos gorros en diferentes puntos del país, y crearon una página web con los** patrones para que cualquiera pudiera tejer** el suyo propio. Un gorro que, muchas estrellas de Hollywood no han dudado en lucir durante las marchas y a lo largo de la semana pasada.

Thanks for the @p_ssyhatproject hat! See you at the March! Una foto publicada por @amyschumer el 6 de Ene de 2017 a la(s) 7:51 PST

Yes, we know it's blurry👀 but the most important thing is that photo is of Patti Smith. In a #pussyhat. Ok, we have to go weep tears of joy now! 😭 Una foto publicada por Pussyhat Project (@p_ssyhatproject) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 4:59 PST