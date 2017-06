Las primeras críticas de 'La momia' la devuelven al sarcófago: ¿la peor película de Tom Cruise?

Hay bastantes esperanzas en Universal para que su nuevo juguete de monstruos clásicos, su 'Dark Universe' sea una franquicia interconectada, al estilo del Universo Marvel. Esto amigos, significa que es bastante importante un pequeño factor. Que la primera película, el primer ladrillo, lo haga bien y sea el engrasante del resto del engranaje.

Por lo pronto, ha debutado en las pantallas de Corea del Sur, donde ha logrado un nuevo récord de recaudación para el país asiático. Pero, ¿Qué es lo que opina la crítica de 'La Momia'? Las primeras opiniones parecían ser bastante mixtas, aunque poco a poco la balanza se está decantando por lo que muchos se temían. Es una decepción bastante grande, más o menos una oportunidad perdida.

De primeras, a grandes popes de la ciberesfera como Harry Knowles le ha parecido bastante divertida, pese a que no es lo que se esperaba.

Wow, looks like my fellow critics hated #TheMummy , oh well, I loved it! pic.twitter.com/MHdS7mRw07