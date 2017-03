Las princesas de Disney podrían unirse en una película como los Vengadores de Marvel

Ojo a esto. Después de comprobar que Disney tiene en marcha 19 películas más basadas en sus clásicos animados, algunos lectores bromearon con la posibilidad de que la compañía ponga en marcha un proyecto con todas sus princesas formando equipo, como los Vengadores de Marvel. Parece que nos leen en Hollywood porque eso es exactamente lo que están pensando hacer.

TrackingBoard informa que Nir Paniry ha escrito ese guion y se titula 'Princesses' (¿para qué complicarse?). Los productores David Boxerbaum y Lawrence Grey están detrás del proyecto, intentando venderlo a los grandes estudios de Hollywood; al parecer, la prioridad es Disney, lo que les permitiría usar a personajes ya creados y populares, pero siendo en su mayoría princesas de cuentos de hadas pueden vender la idea a cualquiera otra major.

Según el medio, Joachim Rønning ya está a bordo para dirigir la futura película pero sólo si lo produce Disney. Cabe señalar que este cineasta noruego colabora con el estudio en la nueva entrega de 'Piratas del Caribe', que ha codirigido con Espen Sandberg, y posiblemente tenga un acuerdo con Disney (o simplemente un mínimo sentido de lealtad) que le impida ocuparse de 'Princesses' para un estudio rival.

Ahora mismo, el "universo de princesas" de Disney reúne a Aurora, encarnada por Elle Fanning en 'Maléfica' ('Maleficent'), Cenicienta, a la que da vida Lily James en el film homónimo, y Bella, interpretada por Emma Watson en 'La bella y la bestia' ('Beauty and the Beast', 2017), la película que ha provocado con su taquillazo mundial que aparezca este proyecto de 'Princesses'. Aunque no es una princesa, podrían sumar a la Alicia de Mia Wasikowska; tras el fracaso de la segunda parte parece que el personaje no volverá a protagonizar otra película.

En cuanto al autor de la idea, Paniry es un veterano artista de storyboards y tiene experiencia como guionista y director: rodó el drama de ciencia-ficción 'Extracted' (2012) así como varios cortometrajes.