Leonardo DiCaprio dará vida a un policía apodado "el Sherlock Holmes italiano"

Sherlock Holmes solamente hay uno, pero se trata de un personaje de tanta importancia que es normal que hay servido de inspiración para la creación de otros. Además, su fama también sirvió para dar el mote de Sherlock Holmes italiano a Joe Petrosino, la persona real que interpretará Leonardo DiCaprio en 'The Black Hand'.

Joe Petrosino fue un agente de la policía de Nueva York originario de Italia que jugó un papel esencial a principios del siglo XX en la lucha contra La Mano Negra, una asociación criminal que secuestraba inmigrantes italianos para luego extorsionar a sus familias. Dicho caso ha servido como inspiración para 'The Black Hand', un libro basado en hechos reales de Stephan Talty que se publicará el próximo mes de abril y que servirá como base para la cinta liderada por DiCaprio.

El propio actor producirá la película en colaboración con Paramount y el siguiente paso a dar será encontrar al guionista adecuado para adaptar el texto de Talty. El acuerdo por los derechos cinematográficos acaba de cerrarse, por lo que imagino que aún tardarán lo suyo en dar con uno, por no hablar de la posibilidad de que pase por varios manos antes de que arranque el rodaje de 'The Black Hand'.

También está por ver dónde encaja exactamente 'The Black Hand' en la agenda de DiCaprio, ya que también está prevista su participación en un biopic del pionero musical Sam Phillips, una nueva colaboración con el guionista de 'El renacido' ('The Revenant'), su sexta película a las órdenes de Martin Scorsese o su reencuentro con Jonah Hill en 'The Ballad of Richard Jewell'. Demasiados proyectos y mucho me temo que alguno acabará cayendo en el olvido...

