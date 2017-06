Escalofriante trailer de 'Llega de noche', firme aspirante a película de terror del año

Desde el primer teaser mostrado hace un par de meses, 'Llega de noche' se va perfilando como uno de los grandes estrenos de cine de terror de este año. La primera buena noticia es que ya tiene fecha de estreno en España: el próximo 7 de julio, apenas un mes después de su estreno en Estados Unidos, el 9 de junio.

La segunda buena noticia es que las primeras críticas están siendo estupendas. Todas elogian su espeluznante atmósfera de terror puro y su original revitalización de los códigos de lo siniestro a través de un argumento a la vez clásico e innovador, que arranca con la muerte de la figura paterna de la familia protagonista.

Finalmente, y como guinda, están los trailers. Ninguno cuenta más de lo que debe pero todos transmiten una atmósfera opresiva y macabra, que parece encontrar un nexo de unión entre el cine indie norteamericano de los últimos tiempos y los monstruos del terror europeo más extremo de los ochenta. Un cóctel que se nos antoja extremadamente apetecible.

El nuevo trailer funde los conciertos de 'paranoia', 'amor', 'dolor' y maldad en citas entrecruzadas de personalidades tan diversas como las de Aristóteles, TS Elliott, Sylvia Plath y Charles Manson. El resultado no desvela nada del argumento de la película, pero con su original exposición en pantallas divididas que amontonan imágenes de impacto, transmite perfectamente la sensación de asfixia que busca la película.

'Llega de noche' es la segunda película de Trey Edward Shults, quien alcanzó cierto prestigio con su anterior film, 'Krisha', un originalísimo giro del drama de reencuentros familiares hacia algo mucho más oscuro. Posiblemente algo de eso quede en 'Llega de noche', protagonizada por Joel Edgerton, Riley Keough, Carmen Ejogo y Christopher Abbott.

Hay otro nombre propio importante al que prestar atención: la productora A24, responsable de la financiación de 'Moonlight', pero más interesante aún, distribuidora en Estados Unidos de 'Under the Skin', 'Ex Machina', 'Langosta', 'Green Room' y, sobre todo, 'La bruja', con la que esta 'Llega de noche' tiene más de un tenebrista punto estético en común.