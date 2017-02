'Los extraños 2' resurge con un nuevo director

Han pasado ya casi nueve años desde el estreno de 'Los extraños' ('The Strangers'), una estimable película de terror dirigida por Bryan Bertino. Su éxito -costó 9 millones de dólares y recaudó más de 82- propició que se empezase a hablar muy pronto de una secuela, pero el proyecto ha ido aplazándose por diferentes motivos. Ya empezaba a parecer que nunca se haría, pero ha cogido nuevas energías con el fichaje de Johannes Roberts para dirigirla.

El británico Roberts lleva ya más de una década especializado en cine de terror, siendo suyos títulos como 'Darkhunters', 'El otro lado de la puerta' ('The Other Side of the Door') o '47 Meters Down', una nueva muestra de que los tiburones vuelven a estar de moda que veremos en una fecha aún por anunciar de 2017. Por su parte, Bertino se limitará en esta ocasión a escribir el guion junto a Ben Ketai, co-autor del libreto de la horrible 'El bosque de los suicidios' ('The Forest').

La otra gran clave para que 'Los extraños 2' ('The Strangers 2') haya resurgido está en el hecho de que la compañía BLOOM se ha hecho con los derechos de distribución internacionales, dando así un dinero que The Fyzz Facility Pictures y Relativity Media necesitaban para dar el último empujón al proyecto. De hecho, está previsto que el rodaje comience este próximo verano y ya están buscando al reparto adecuado.

'Los extraños 2' nos contará la historia de una familia que se ha visto obligada a mudarse tras perder su casa. No obstante, antes de poder llegar a su destino se ven obligados a hacer noche en un lugar desconocido, con la mala suerte de que serán atacados por tres psicópatas encapuchados que les harán la vida imposible. Por lo visto va a ser mucho más violenta que su predecesora, aunque esperemos que esa no sea una excusa para tapar una posible falta de ideas...

