Los mejores James Bond de la historia despiden a Sir Roger Moore

Los que hemos crecido de la mano de los Dry Martini, los cochazos de la casa Aston Martin y las decenas de gadgets disparatados que acompañaban al ilustre espía británico James Bond durante sus aventuras, continuamos —y continuaremos— lamentando la reciente desaparición del intérprete Roger Moore.

Moore, que dio vida a 007 llevándole a las lindes del festival autoparódico durante doce años y siete largometrajes, entre los que se encuentran las geniales 'Octopussy' y 'La espía que me amó', ha fallecido dejando un legado imborrable que han recordado el resto de actores que han dado vida al icónico personaje a lo largo de cinco décadas y media.

El primer Bond de la historia, Sean Connery, ha transmitido en unas declaraciones para Entertainment Weekly su pesar por la defunción de Moore, quien le sustituyó tras 'Diamantes para la eternidad'.

"Me apenó mucho escuchar que Roger había fallecido. Tuvimos una relación inusualmente larga para los estándares de Hollywood, llena de bromas y risas. Le echaré de menos."

Por su parte, Pierce Brosnan, quien debutó en la franquicia con la más que decente 'Goldeneye', ha expresado, a través de un cálido y personal comunicado en su cuenta oficial de Facebook, sus condolencias y su más profunda admiración por Sir Roger Moore.

"Querido Sir Roger Moore, he escuchado, con un profundo pesar, la noticia de tu muerte esta mañana. Fuiste una gran parte de mi vida, desde 'El Santo' hasta James Bond... Fuiste un magnífico James Bond y el que me indicó el camino a seguir. El mundo te echará de menos a ti, y a tu único sentido del humor durante los años que nos quedan. Mis más sinceras condolencias a tu familia e hijos. DEP."

Por su parte, el último en obtener el estatus "doble cero" en la gran pantalla, Daniel Craig, ha mostrado sus respetos mediante un tweet en la cuenta oficial de 007, haciendo referencia al título de la canción de 'La espía que me amó' para rendir homenaje a su protagonista.

Nobody Does It Better - love Daniel pic.twitter.com/lkeKirvt0l — James Bond (@007) 23 de mayo de 2017

"Nadie lo hace mejor. Con cariño, Daniel."

No sólo los Bonds de la historia han despedido a través de redes sociales y comunicados a Roger Moore. Un nutrido grupo de actores, productores, músicos y diferentes personalidades del arte y el espectáculo se han unido a la despedida del intérprete, entre los que se encuentran el realizador Edgar Wright —'Zombies Party' ('Shaun of the Dead')—, Michael Caine, y el mismísimo Paul McCartney.

RIP Sir Roger Moore. My first Bond and one of the first actors that I loved as a kid. And a lovely, funny, warm person to boot. Farewell. — edgarwright (@edgarwright) 23 de mayo de 2017

"DEP Sir Roger Moore. Mi primer Bond y uno de los cinco actores a los que adoré de niño. Y una adorable, divertida y cálida persona a la que toca despedir. Hasta la vista."

I am devastated today at loosing one of my oldest and closest friends ROGER MOORE, my world will never be the same again. — Michael Caine (@themichaelcaine) 23 de mayo de 2017

"Estoy devastado por la pérdida de uno de mis más viejos y cercanos amigos, ROGER MOORE. Mi mundo no volverá a ser el mismo nunca más."

"Tristes noticias las que llegan hoy, Sir Roger Moore ha fallecido. Roger fue un gran hombre y, por supuesto, un gran James Bond con quien tuve la suerte de poder trabajar durante 'Vive y deja morir'. Tenía un corazón de oro, un gran sentido del humor y será extrañado por la muchísima gente que le quiso."

Desde aquí, nos sumamos de nuevo a las condolencias, lamentando la pérdida del icono del cine y la televisión y levantando nuestra copa de Martini al aire. Gracias por todo, señor Moore.