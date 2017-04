Los payasos están molestos con la nueva 'It' y Stephen King responde que siempre han dado miedo

Según Paramount, el fracaso en taquilla de 'Ghost in the Shell' fue debido a las protestas de whitewashing (actores caucásicos interpretando papeles de otra raza). La desconfianza en este argumento, en la capacidad de la polémica racista para impedir el éxito de una superproducción de Hollywood, provocó comentarios burlones como que los payasos podrían protestar por la nueva 'It'.

Bien, ha pasado. Según informa io9, los payasos profesionales de Estados Unidos creen que hay un "sentimiento" generalizado contra su trabajo y que los medios están extendiendo el odio. Consideran que el tráiler de 'It' es sólo otra prueba más de su persecución; cabe señalar que el vídeo fue reproducido más de 197 millones de veces, logrando un nuevo récord en la industria.

Los encargados de hacer reír a los niños en fiestas de cumpleaños se están tomando este asunto con un irónico mal humor aunque afirman que 'It' está perjudicando a su negocio. Un payaso llamado Roger Fojas afirma que desde el lanzamiento del tráiler ha notado una "bajada considerable" de tráfico en su página.

Otro, Nick Kane, señala que estaban más tranquilos tras la histeria del mes de octubre, durante Halloween, cuando se produjeron varios incidentes violentos relacionados con gente disfrazada de payaso, "y justo cuando las cosas empezaban a normalizarse, sale el tráiler de IT y es como: Aquí vamos de nuevo".

Suena un tanto absurdo criticar el nuevo tráiler cuando es una versión cinematográfica de una famosa novela que ya fue adaptada a miniserie, y la coulrofobia no es un fenómeno nuevo. Pero supongo que la falta de trabajo les lleva a este tipo de protestas. Lo cual me lleva a pensar qué pasaría si en Hollywood se preocupase por estas denuncias y dejaran de hacerse películas con payasos siniestros.

Y en general, qué pasaría si cada vez que un colectivo pone el grito en el cielo porque se siente perjudicado/ofendido, los productores tomasen nota y evitaran hacer películas con ideas o conceptos potencialmente polémicos para esas personas. ¿A qué nos llevaría todo esto? ¿Hasta qué punto debe la industria escuchar este tipo de respuestas indignadas? ¿Es un paso adelante o atrás?

Personalmente, creo que es inevitable que Hollywood preste atención a las denuncias por falta de diversidad pero hay un punto donde la gente debería distinguir realidad y ficción, darse cuenta que la ficción necesita libertad, no puede limitarse para contentarnos a todos. Y si esto cambia por las protestas de un grupo profesional estaría creando un peligroso precedente. ¿Tiene sentido atacar una película porque perjudica tu negocio?

The clowns are pissed at me. Sorry, most are great. BUT...kids have always been scared of clowns. Don't kill the messengers for the message.