Lucasfilm desmiente la resurrección digital de Carrie Fisher: 'Star Wars VIII' será el final de Leia

Carrie Fisher no tuvo mucha presencia en 'Star Wars: El despertar de la fuerza' pero seguía siendo clave en la saga más popular del cine. Desde su muerte se está hablando mucho sobre el incierto futuro de su personaje, Leia Organa, en los Episodios VIII y IX, e incluso los spin-offs que llegarán después de 'Rogue One'. Ya compramos en ésta que los magos de Industrial Light & Magic son capaces de resucitar a un intérprete si lo requiere el guion...

Hace unos días surgió un rumor sobre una reunión entre Disney y los herederos de Fisher para negociar el uso de la imagen de Leia en futuras películas. No sorprendió a nadie y comenzó a extenderse por Internet pero no ha gustado nada en Lucasfilm, que ha decidido desmentir la información, una reacción poco habitual en la compañía. A continuación he traducido el comunicado que han publicado en la web oficial de Star Wars:

"Normalmente no respondemos a la especulación de los fans o la prensa, pero está circulando un rumor que nos gustaría abordar. Queremos asegurar a nuestros fans que Lucasfilm no tiene planes para recrear digitalmente la interpretación de Carrie Fisher como la Princesa o la General Leia Organa. Carrie Fisher fue, es, y siempre será una parte de la familia de Lucasfilm. Era nuestra princesa, nuestra general, y lo más importante, nuestra amiga. Todavía estamos sufriendo por su pérdida. Apreciamos su memoria y su legado como la Princesa Leia, y siempre nos esforzaremos por honrar todo lo que ella dio a Star Wars."

Tras el fallecimiento de la actriz a finales de diciembre se supo que había terminado su trabajo en el Episodio VIII que ha dirigido Rian Johnson, si bien debía incorporarse al rodaje del Episodio IX, que va a realizar Colin Trevorrow. HollywoodReporter afirmó que en la historia de Leia hay escenas importantes que podrían haberse reservado para Star Wars 9, lo que obligaría a recrearla por CGI o modificar el guion; si es así, la respuesta de Lucasfilm sólo deja abierta la segunda posibilidad. ¿Qué opinas, han tomado la decisión correcta?

En Blogdecine | Carrie Fisher fue mucho más que una princesa: su desconocida faceta como script doctor