Madonna contra el biopic que prepara Universal: "Sólo yo puedo contar mi historia"

‘Blond Ambition’ es el título del guión sobre la biografía de Madonna que en los últimos días ha hecho enfadar a la famosa diva pop. El borrador se encontraba dentro de la lista de los proyectos sin salida de 2016 pero las posibilidades de llegar a producirse son cada vez mayores ahora que Universal Studios ha comprado los derechos.

Firmado por la debutante Elyse Hollander, el guión inicialmente en manos de Brett Ratner y Michael De Luca se encontraba hasta la fecha en la conocida como Black List del año pasado, el ranking de lo mejor dentro de los intentos de proyectos que todavía no han visto la luz. Con la noticia de la compra, la reacción de Madonna no se hacía esperar...

Nobody knows what I know and what I have seen. Only I can tell my story. 📚Anyone else who tries is a charlatan and...https://t.co/7NxA0BWRzE pic.twitter.com/5uR3PVLyAo