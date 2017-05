Marvel considera inevitables los crossovers entre sus personajes de cine y televisión

Lo de Marvel y su Universo Cinematográfico es algo imparable. De hecho, lleva siéndolo desde que arrancase en 2008 con la primera ‘Iron Man’ de Jon Favreau. Trece películas después, la maquinaria marvelita sigue imparable tanto en cine como en televisión tras estrenarse la genial ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’, dejándonos por delante en este 2017 las inminentes ‘Spider-Man: Homecoming’ y ‘Thor: Ragnarok’ en la gran pantalla, y habiendo anunciado ‘The Defenders’, ‘Runaways’ y ‘The Inhumans’, entre otras, para el formato televisivo.

Con tal cantidad de superhéroes —y supervillanos— pululando en ambos medios y compartiendo universo —como se ha referenciado ya en ‘Agentes de SHIELD’—, el fandom de La Casa de las Ideas sigue salivando por un crossover entre los supers cinematográficos y los catódicos, y el salto entre plataformas de los mismos. En una entrevista reciente, la gente de io9 ha preguntado a Kevin Feige sobre el tema, quien no ha descartado la idea.

“No necesariamente. Hay mucho tiempo por delante. La verdad es que no tengo ni idea, pero hay muchas series de televisión realizándose y, con suerte, seguiremos haciendo muchas películas. Llegado cierto punto, habrá un crossover. Un crossover, una repetición [de un personaje en ambos formatos], o algo…”

A juzgar por las palabras del señor Feige, parece que los planes de realizar un crossover marvelita no están en la agenda cercana de la compañía. No obstante, la idea no se antoja descabellada en absoluto, y podría regalarnos momentos difícilmente olvidables para los fans de las viñetas que aún soñamos con una versión decente del ‘Civil War’ de Mark Millar.

Por ahora, ni tan siquiera los actores involucrados en el Universo Cinematográfico de Marvel se ponen de acuerdo sobre si un crossover sería viable. Por un lado, Anthony Mackie —El Halcón— ha descartado la posibilidad rotundamente.

“Universos diferentes, mundos diferentes, compañías diferentes, diseños diferentes. (…) No funcionaría. No funcionaría en absoluto.”

En la otra cara de la moneda, Charlie Cox, el actor que da vida a Daredevil en el show homónimo de Netflix, se vio especialmente emocionado en unas declaraciones para la web Comicbook cuando le preguntaron sobre un posible salto de su personaje al celuloide.

“Hay gente que se pregunta, basándose en el tono de la serie, cómo encajaría Matt en Los Vengadores. Estuve leyendo ‘Civil War’ el otro día, y Matt Murdock es… Un imbécil. Está en segundo plano, dando vueltas y quejándose malhumorado todo el tiempo (…) Así que, en cuanto al tono del personaje, creo que Matt encajaría perfectamente en el Universo Cinematográfico de Marvel.”

Sólo el tiempo dirá si veremos a nuestros personajes favoritos del cine y la televisión coexistir, pero la simple idea de pensar en el Daredevil de Cox integrado en Los Vengadores me saca una sonrisa. Eso, y la posibilidad de llevar a Jessica Jones al largometraje —porque nunca habrá suficientes largos protagonizados por Krysten Ritter—.