Mary Tyler Moore nos ha dejado

La actriz Mary Tyler Moore falleció este miércoles debido a una parada cardiorrespiratoria debido a una neumonía causada por la diabetes que padecía. Tenía 80 años.

La actriz, cuyos inicios fueron en el baile, se hizo ver sobre todo en la pequeña pantalla, precisamente en la cual consiguió su mayor éxito público y crítico, aquel por el que será recordada. 'La chica de la tele' ('The Mary Tyler Moore Show', 1970-1977) supone una de las sitcoms más prestigiosas de sus generación y todo un precedente de actuales shows cómicos de varias actrices. Pero Moore también se dejó ver en el séptimo arte.

Su primera aparición cinematográfica, sin acreditar, fue en el western cómico 'Once Upon a Horse...' (Hal Kanter, 1958), a la que siguió un pequeño papel en 'X-15' (íd., Richard Donner, 1961), para tener un papel con relevancia en la conocida 'Millie, una chica moderna' ('Thoroughly Modern Millie', George Roy Hill, 1967) al lado de Julie Andrews.

Su cima en el cine fue en la extraordinaria ópera prima de Robert Redford por la que además fue nominada al Oscar a la mejor actriz principal, 'Gente corriente' ('Ordinary People', 1980). En esa década también protagonizó 'Entre amigas' ('Just Between Friedns', Allan Burns, 1986). En la siguiente apareció en una de las primeras películas del controvertido David O. Russell, 'Flirteando con el desastre' ('Flirting with Disaster', 1996), y su última aparición en pantalla grande fue en 'A contracorriente' ('Against the Current', Peter Callahan, 2002) protagonizada por Joseph Fiennes.