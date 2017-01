Mary Webster nos ha dejado

La actriz estadounidense Mary Webster falleció el pasado lunes en Dallas a la edad de 81 años. La noticia fue dada en su muro de Facebook por David Frankham, compañero de reparto de la actriz en la que fue la película más famosa en la que intervino Webster, 'El amor del mundo' ('The Master of the World', William Witney, 1961), film de ciencia-ficción protagonizado por Vincent Price, con Richard Matheson adaptando a Julio Verne.

La carrera de Webster apenas abarca una década, concretamente desde 1955 hasta 1963, despidiéndose del mundo de la interpretación en un episodio de la mítica serie de televisión 'Dimensión desconocida' ('The Twilight Zone', 1959-1964).

Las otras cuatro películas en las que intervino la actriz son 'Delicado delincuente' ('The Delicate Delinquent', Don McGuire, 1957), su debut en pantalla grande, un vehículo al servicio de Jerry Lewis. El mismo año apareció en el drama 'Eighteen and Anxious' (Joe Parker), y en el estimable western 'Cazador de forakidos' ('The Tin Star', Anthony mann) al lado de Henry Fonda y Anthony Perkins.

Su último papel cinemtaográfico fue en el drama 'The Clown and the Kid' (Edward L. Cahn, 1961).