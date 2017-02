¿'Matrix 4'? Keanu Reeves está dispuesto a hacerla, con una condición

Hace años que circulan en Internet rumores y declaraciones sobre una posible continuación o reboot de 'Matrix'. Es inevitable, hablamos de una trilogía muy popular que recaudó más de 1.600 millones de dólares, sin contar con los ingresos por el mercado doméstico o el merchandising. Fue un gran negocio y, tarde o temprano, alguien con derechos sobre la franquicia querrá recuperarla.

Keanu Reeves y Laurence Fishburne se reencuentran en la gran pantalla gracias a 'John Wick: Pacto de sangre' ('John Wick'), un éxito que ha superado la taquilla de la primera parte. Durante una de las numerosas entrevistas que Reeves ha concedido para promocionar el estreno, se le preguntó si estaría interesado en volver a encarnar a Neo en 'Matrix 4' y cuáles serían sus condiciones.

El actor se mostró extrañado por la cuestión pero respondió enseguida: "Las Wachowskis tendrían que estar implicadas. Tendrían que escribirla. Y dirigirla. Y entonces ya veríamos cuál es la historia. Pero sí, no sé... sería raro pero, ¿por qué no?". El reportero, de Yahoo, le recuerda que Hollywood siempre encuentra la manera de traer de vuelta o devolver a la vida a cualquier personaje, a lo que Reeves añade: "La gente muere, las historias no. La gente en las historias no muere".

Y tiene razón. Es ciencia-ficción y todo es posible. Desde luego sería raro e inverosímil recuperar al personaje humano si bien puede haber alguna forma de resucitar a la versión de Neo que habitaba en el mundo de Matrix. Además, Keanu Reeves tiene la suerte de envejecer extraordinariamente bien, recordemos que ya ha cumplido 52 años, y por lo que demuestra en las películas de 'John Wick', se mantiene en muy buena forma.

Han pasado 14 años desde el estreno de 'Matrix Revolutions', el final de las aventuras de Neo, Trinity, Morfeo y el tenaz agente Smith. ¿Qué opinas, es hora de recuperar esta historia?

Vía | Darkhorizons