Maverick volverá a volar: Tom Cruise anuncia el rodaje de 'Top Gun 2' en 2018

Confirmado: Maverick volverá a volar. Después de años de rumores y promesas sobre 'Top Gun 2', incluyendo una etapa donde llegó a estar cancelada debido a la muerte de Tony Scott, Tom Cruise ha anunciado que la secuela está en marcha y que el rodaje tendrá lugar el año que viene.

La estrella estaba concediendo una entrevista para un programa australiano como parte de la promoción del estreno de 'La momia' (la primera película del ambicioso 'Dark Universe') cuando antes de despedirse le preguntaron si podía decir algo sobre la rumoreada continuación de 'Top Gun' (1986). En lugar de esquivar la cuestión o responder algo impreciso, Cruise les regaló la exclusiva. Puedes verlo en el vídeo que dejo a continuación, la reacción de la reportera es impagable:

WORLDWIDE EXCLUSIVE: @TomCruise just confirmed that Top Gun 2 is happening! "I’m gonna start filming it probably in the next year". #sun7 pic.twitter.com/X17xvxz4Q4