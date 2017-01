Millie Bobby Brown, de 'Stranger Things' a 'Godzilla: King of Monsters'

Millie Bobby Brown acaba de conseguir su primer papel en el cine. Sólo era cuestión de tiempo que la joven actriz, famosa por la serie 'Stranger Things' (este año se emite la segunda temporada), fichara por alguna superproducción de Hollywood y ya ha ocurrido: debutará como una de las estrellas de 'Godzilla: King of the Monsters'.

Brown, que cumple 13 años en febrero, es la primera intérprete a bordo de este proyecto de Legendary que tiene entre manos Michael Dougherty. El autor de 'Truco o trato' ('Trick 'r Treat', 2007) y 'Krampus' (2015) se está ocupando del guion (junto con Zach Shields) y se ocupará de dirigir la secuela, cuyo estreno está fijado para marzo de 2019.

Recordemos que el reboot estadounidense de 'Godzilla' (2014) fue un éxito que recaudó más de 500 millones de dólares en taquilla. Su director, Gareth Edwards, tenía la intención de seguir al mando en la segunda parte pero se desvinculó del proyecto el año pasado, mientras trabajaba en 'Rogue One: Una historia de Star Wars' ('Rogue One: A Star Wars Story', 2015).

De momento no hay detalles sobre la historia ni los personajes de 'Godzilla: King of the Monsters'. Sí se sabe que la franquicia está vinculada con 'Kong: La isla Calavera' ('Kong: Skull Island', 2017), y está previsto que en el año 2020 llegue a los cines el épico enfrentamiento entre Godzilla y King Kong.

