'Moonlight' arrasa en los Independent Spirits Awards

Cuando faltan unas horas para que se celebre una nueva edición de los Oscars, en la que probablemente 'La La Land' arrase, os traemos los ganadores de la 32 edición de los Independent Spirits Awards, en la que otra de la favorita a la dorada estatuilla, la interesante pero nada sutil 'Moonlight' (íd., Barry Jenkins, 2016) ha arrasado, llevándose los seis galardones a los que aspiraba.

El resto de galardones han estado más repartidos, yendo a parar uno para la magnífica 'Comanchería' ('Hell or High Water', David MacKenzie, 2016), otro para la perfecta 'Elle' (íd., Paul Verhoeven, 2016), otro para la sobrevalorada 'Manchester frente al mar' ('Manchester By the Sea', Kenneth Lonergan, 2016), y un par para la interesante 'La bruja' ('The Witch', Robert Eggers, 2016). A continuación la lista de premiados.

Película:

'Moonlight'

Director:

Barry Jenkins por 'Moonlight'

Actor principal:

Casey Affleck por 'Manchester frente al mar'

Actriz principal:

Isabelle Huppert por 'Elle'

Actriz secundaria:

Molly Shanonon por 'Other People'

Actor secundario:

Ben Foster por 'Comanchería'

Ópera prima:

'La bruja'

Guion:

'Moonlight'

Primer guion:

'La bruja'

Fotografía:

'Moonlight'

Montaje:

'Moonlight'

Película internacional:

'Toni Erdmann'

Premio John Cassavetes a la película con presupuesto menor a 500.000 dólares:

'Spa Night'

Premio Robert Altman al mejor conjunto:

'Moonlight'