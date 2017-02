'Moonlight' y 'La llegada' triunfan entre los guionistas; repasamos también premios de sonido, maquillaje y peluquería

Se acerca la 89ª edición de los Oscars y la temporada de premios llega a su recta final. Nadie sabe qué pasará el próximo domingo (madrugada del domingo al lunes en España) pero hay algunos grandes favoritos en todas las quinielas, y en este juego de apuestas es clave conocer los ganadores de los premios que entregan anualmente los diferentes sindicatos profesionales de la industria de Hollywood.

Ya comentamos que 'La ciudad de las estrellas - La La Land' y 'Zootrópolis' ('Zootopia') triunfaron en los galardones de los productores, Damien Chazelle fue elegido mejor director del año y las estatuillas de los actores fueron a manos de Mahershala Ali, Viola Davis, Emma Stone y Denzel Washington (y el mejor reparto se lo llevó 'Figuras ocultas'). Ahora echemos un vistazo a los vencedores de los premios de los guionistas, sonidistas, maquilladores y estilistas.

Los mejores guiones

Barry Jenkins se alzó con el premio al mejor guion original por 'Moonlight' y Eric Heisserer ganó en el apartado de adaptaciones por 'La llegada' ('Arrival'). Sin embargo, ambos serán rivales en la gala de los Oscars ya que las extraña normativa de la Academia determina que el libreto de 'Moonlight' debe competir como adaptación al inspirarse (aunque sea libremente) en 'In Moonlight Black Boys Look Blue', una obra escrita por Tarell Alvin McCraney en 2003 que no llegó a producirse.

Guion original para cine:

Comachería (Hell or High Water)

La La Land

Loving

Manchester frente al mar

Moonlight - GANADOR

Guion adaptado para cine:

La llegada (Arrival) - GANADOR

Deadpool

Fences

Figuras ocultas (Hidden Figures)

Animales nocturnos

Documental:

Author: The JT LeRoy Story

Command and Control - GANADOR

Zero Days

El mejor sonido

Curiosamente, el gremio de sonidistas sólo entrega un galardón al mejor sonido mientras la Academia tiene dos apartados: mejor montaje y mejor mezcla de sonido. La ganadora de este año, 'La La Land', compite por los dos Oscars así que es de suponer que al menos se llevará uno.

En cine de acción real:

Doctor Strange

Hasta el último hombre (Hacksaw Ridge)

'La La Land – GANADOR

Rogue One: Una historia de Star Wars

Sully

En cine de animación:

Buscando a Dory - GANADOR

Kubo y las dos cuerdas mágicas

Vaiana (Moana)

Mascotas (The Secret Life Of Pets)

Zootrópolis (Zootopia)

En cine documental:

13th

Eat That Question: Frank Zappa In His Own Words

Gleason

O.J.: Made In America

The Music Of Strangers: Yo-Yo Ma And The Silk Road Ensemble – GANADOR

Los mejores trabajos de maquillaje y peluquería

Hay dos Oscars para los técnicos de sonido pero sólo uno para los profesionales dedicados al maquillaje y la peluquería. Un tanto injusto, ¿no? Y además sólo hay tres películas que compiten por la estatuilla mientras que en la mayoría de categorías hay cinco finalistas... 'A Man Called Ove', 'Star Trek más allá' y 'Escuadrón Suicida' aspiran al Oscar y parece claro que las dos últimas son favoritas.

Maquillaje de época o de personajes

Doctor Strange

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

¡Ave, César!

Loving

Escuadrón Suicida - GANADOR

Maquillaje contemporáneo

Captain Fantastic

La La Land

Manchester frente al mar

Animales nocturnos - GANADOR

Zoolander 2

Mejores efectos especiales en maquillaje

Deadpool

Doctor Strange

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Star Trek más allá - GANADOR

Escuadrón Suicida

Peluquería - época o de personajes

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Florence Foster Jenkins

¡Ave, César! - GANADORA

Jackie

Loving

Peluquería - contemporáneo

La La Land - GANADORA

Animales nocturnos

Sully

La chica del tren

Zoolander 2

