'Mulan', Disney ya ha elegido directora para el remake en imagen real

Hace ya casi dos años que Disney puso en marcha una adaptación en imagen real de 'Mulan', anunciando el pasado mes de octubre su intención de estrenarla el 2 de noviembre de 2018. Ya entonces estaba barajando varios nombres para ponerse al frente del mismo, pero parece que ya se han decantado por uno, en concreto por Niki Caro, la responsable de títulos como 'Whale Rider' o 'En tierra de hombres' ('North Country').

Por ahora falta cerrar los últimos detalles del acuerdo, pero en esta ocasión el está todo bastante avanzando. Recordemos que con anterioridad se lo ofrecieron a Ang Lee, que lo rechazó por problemas de agenda, y Jiang Wen, que tampoco estuvo interesada. Desde entonces han barajado a varias directoras, entre ellas Patty Jenkins, que pronto estrenará 'Wonder Woman', y la televisiva Michelle MacLaren, pero finalmente se han decantado por Caro.

De esta forma, Caro se convertirá en la cuarta directora que rueda una producción con un presupuesto superior a los 100 millones de dólares. Por ahora sólo Kathryn Bigelow tiene el honor de haber estrenado la suya -me refiero a 'K-19: The Widowmaker'-, mientras que las otras dos son la ya mencionada Jenkins por 'Wonder Woman' y Ava DuVernay por 'A Wrinkle in Time', también financiada por Disney.

La compañía confirma de esta forma su decidida apuesta por los remakes en imagen real de sus clásicos animados, pues en apenas unas semanas veremos 'La bella y la bestia' ('Beauty and the Beast'), pero también tiene en marcha los de 'Blancanieves', 'Dumbo', 'El rey león' ('The Lion King') o 'Aladdin'. Esperemos que se parezcan más a la muy entretenida 'El libro de la selva' ('The Jungle Book') que a la cansina 'Alicia en el país de las maravillas' ('Alice in Wonderland').

