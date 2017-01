'Muñeco Diabólico 7' pasa a ser 'Cult of Chucky' y ya tiene sinopsis y tráiler de presentación

Las franquicias llevan siendo mucho tiempo una de las bases de Hollywood, pero no sólo con las grandes producciones, ya que también hay títulos con presupuestos mucho más ajustados que cuentan con multitud de entregas. Uno de los casos más destacados dentro del cine de terror es el de 'Muñeco Diabólico' ('Child's Play'), cuya séptima entrega está en marcha desde 2013 y ahora ha sido rebautizada como 'Cult of Chucky' con el lanzamiento de un tráiler de presentación.

Las malas noticias que tengo para los que quieran ver nuevas escenas de Chucky es que el vídeo se centra en mostrarnos grandes momentos de las seis anteriores películas, algo lógico si tenemos en cuenta que el rodaje no comenzará hasta este próximo lunes 9 de enero con la idea de tenerla lista para lanzarla de forma directa al mercado doméstico durante el próximo otoño. Además, también han lanzado la sinopsis oficial de 'Cult of Chucky':

Encerrada durante los últimos 4 años en un manicomio para criminales locos, Nica Pierce acaba autoconvenciéndose de que ella y no Chucky, mató a toda su familia. Pero cuando su psiquiatra decide introducir en su terapia un muñeco "Good Guy", una cadena de horribles muertes comienza a sembrar el pánico en el manicomio, y Nica empieza a creer que quizá no esté realmente loca. Andy Barclay, la némesis de Chucky, reaparece entonces para ayudar a Nica, pero para hacerlo tendrá que superar antes a Tiffany, la novia de Chucky que hará todo lo posible por ayudar a su amado muñeco.

Como era de esperar, Brad Dourif y Jennifer Tilly volverán a interpretar a Chucky y Tiffany, mientras que Alex Vincent repetirá como Andy, personaje que ya reapareció en la escena post-créditos de 'La maldición de Chucky' ('Curse of Chucky') -más abajo podréis verla-, Fiona Dourif como Nica y Summer H. Howell como Alice. Apostando sobre seguro -la principal novedad del reparto es Zak Santiago, visto hace poco en la televisiva 'Dirk Gently's Holistic Detective Agency'-, no les culpo.

Tampoco arriesgan demasiado en la dirección y el guion, ya que Don Mancini, que creó a Chucky cuando apenas contaba con 25 años de edad, vuelve a ocuparse de ambas tareas. Hasta ahora había escrito todas las entregas, todas en solitario con la excepción de la primera, y se había ocupado de la puesta en escena de 'La semilla de Chucky' ('Seed of Chucky'), seguramente la peor de la saga hasta ahora, y también de la aceptable 'La maldición de Chucky'.

La gran duda que queda ahora es hasta qué punto tiene sentido una nueva entrega de la saga, porque no me extrañaría que ya fuese poco más que una forma de sacar el dinero a los fans. Con todo, lo prefiero a un reboot -eso ya lo hizo a su manera 'La novia de Chucky' ('Bride of Chucky'), la mejor de la franquicia-, una solución cada vez más de menos para relanzar sagas que pasaron por tiempos mejores. Con todo, la premisa no pinta nada mal, pero deberían ir pensando en zanjar la historia de este muñeco psicópata.

Dentro de unos meses conoceremos el resultado de la mano de Universal 1440 Entertainment. Mientras tanto, si os pasáis por la localidad canadiense de Winnipeg durante los próximos días, es posible que os topéis con el rodaje de la película. Por cierto, la sexta entrega también se grabó allí, así que si sois fans de la saga, os podréis montar un tour bastante curioso allí en el caso de que visitéis la zona.