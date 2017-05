Netflix anuncia una película basada en el famoso meme de Rihanna y Lupita Nyong'o

Una película puede salir de cualquier sitio, desde un juego de mesa hasta una atracción de Disneyland, por lo que nada debería sorprendernos. Eso no quita para que la próxima película de Ava DuVernay vaya a tener un origen de lo más inusual, ya que la cinta para Netflix que van a protagonizar Lupita Nyong’o y Rihanna tiene su base en un meme de Internet.

Todo se remonta a una imagen en la que podía verse a ambas publicada por primera vez hace dos años. Entonces no causó tanto revuelo como cuando una persona la recuperó con un tweet que se hizo viral en el que señalaba que Rihanna parecía una persona que estafaba a gente rica y Nyong'o su amiga informática esencial para que sus planes salieran adelante. Las dos mostraron su disposición y poco después fue DuVernay quien lo hizo. Todo parecía una simple broma, pero no.

Rihanna looks like she scams rich white men and lupita is the computer smart best friend that helps plan the scans https://t.co/PhWs1xd3nj