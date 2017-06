Netflix convierte accidentalmente al Babadook en el nuevo estandarte del movimiento LGBT

Internet, a veces —y sólo a veces— es un lugar maravilloso. Entre los cientos de excusas que encontramos a diario para ponernos de mala leche a lo largo y ancho de la red de redes, parte de la comunidad internauta aprovecha la más mínima oportunidad para abrir la caja de los memes y hacer de este un mundo un poco mejor.

Los aficionados al cine de género más activos en redes sociales puede que os hayáis percatado de que, sin saber muy bien por qué, el temible Babadook, criatura que prestó su nombre a la mejor película de terror de 2014, se ha convertido en el nuevo icono LGBT. Tumblr, Twitter y demás plataformas se han visto inundadas de memes en los que el monstruo posa orgulloso con la bandera arcoíris, proclamando a los cuatro vientos su homosexualidad.

¿Esconde la película de Jennifer Kent un subtexto que nos hemos perdido? Nada más lejos, damas y caballeros; la explicación es mucho más simple.

La salida del Babadook del armario se remonta al verano de 2016, año en que Netflix añadió el filme a la ahora extinta categoría LGBT; siglas que, después del incidente, se han reasignado a "Lesbianas, Gais, Babadook y Transexuales". Un ligero desliz por parte de la plataforma de VOD que da pie a maratones de temática gay de lo más variopinto, y que podrían estar compuestos de obras clave como 'La vida de Adele', 'Un hombre soltero' y, por supuesto, culminar con la cinta australiana que nos ocupa.

Con el Madrid Gay Pride 2017 a la vuela de la esquina, y ardiendo en deseos de ver una carroza temática con el Babadook como indiscutible protagonista, os dejamos calentando motores con una selección de los mejores memes y tweets sobre el tema.

Genuinely dead at The Babadook being adopted as an LGBT icon. pic.twitter.com/DpiPJHFXyT — Elvis Buñuelo (@Mr_Considerate) 5 de junio de 2017

The Babadook is a relatable character

- embodiment of depression

- lives for free in a basement

- well dressed in a top hat

-gay — 🎩Boy Mayor🎩 @ AC (@PinkiePoshArt) 2 de junio de 2017

does the b in LGBT stand for babadook



Yes 100%

No 0%



777,888 votes • Final Results — emily (@emilydaii) 16 de marzo de 2017