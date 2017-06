Netflix crece de forma imparable: ya es más importante que toda la televisión por cable en Estados Unidos

Es fácil bromear con la idea de que el verdadero plan de Netflix es la dominación mundial, pero llega un punto en el que tampoco parece tan descabellado que al menos pudieran hacerlo si decidieran intentarlo. La última prueba de ello es que en Estados Unidos ya han logrado superar en número de clientes a la televisión por cable. Esto sería todo un bombazo en condiciones normales, pero es que Netflix hace ya tiempo que juega en otro liga.

Ellos mismos reconocieron hace unos meses que su principal competencia son nuestras horas de sueño -si de ellos dependiera, igual acabábamos como Christian Bale en 'El maquinista' ('The Machinist')-, pero es que incluso ha afectado de forma notable al sano ejercicio del sexo. Un estudio ha comprobado que los norteamericanos lo practican menos que nunca y los investigadores no han dudado en señalar a Netflix como el gran responsable.

Ciñéndonos a los datos, Netflix tiene ya 50,85 millones de clientes en Estados Unidos frente a los 48,61 de la televisión por cable. La tendencia es clara -Netflix ha duplicado el número de subscriptores en apenas cinco años y los canales de pago no dejan de perder abonados, aunque es a un ritmo bastante lento- y además está creciendo a muy buen ritmo en el resto del planeta. Lo que decía antes de la dominación mundial cada vez suena más plausible, ¿verdad?

Todo esto hace más lógico que se pueden permitir respuestas tan poco satisfactorias como la que dieron tras todos las quejas motivadas por la cancelación de 'Sense8'. Su competencia incluso se ha alegrado de que Netflix empiece a cancelar o no renovar series, pero la explicación es contundente: son muy caras y no las ve suficiente gente como para compensar seguir adelante con ellas. Además, tienen tantos clientes que esas amenazas de darse de baja parece que no les provocan miedo alguno.

Netflix ha ganado, así de sencillo.

Vía | Forbes

Imagen | FLickr