Netflix divide al jurado de Cannes: Pedro Almodóvar y Will Smith defienden posiciones contrarias

Hoy arrancó el Festival de Cannes, el certamen cinematográfico más importante del planeta. La 70ª edición promete ser muy especial, tanto por las películas y las estrellas como por las polémicas que empezaron a salpicar al festival incluso antes de iniciarse. Y ya desde su primera jornada no ha decepcionado.

Durante la rueda de prensa que ha reunido al jurado, presidido por Pedro Almodóvar, un periodista planteó la inevitable cuestión de Netflix; recordemos que Cannes ha modificado su normativa para que, a partir de 2018, sólo las películas que tengan distribución cinematográfica puedan optar a la Palma de Oro (es decir, un aviso a Netlix y otras plataformas que no apuestan por las salas de cine). Esta controversia ha puesto en evidencia una división en el jurado...

Cabe señalar que en la sección oficial de este año hay dos largometrajes de Netflix que en principio no se estrenarán en los cines franceses, 'Okja' de Bong Joon-ho y 'The Meyerowitz Stories (New and Selected)' de Noah Baumbach, dos títulos que bajo la nueva normativa no podrían competir por la Palma de Oro. Almodóvar apoya esta nueva política del festival y afirma que siempre prefiere el cine en pantalla grande. Sus rotundas declaraciones:

"Estas plataformas digitales, estas nuevas formas, no deberían sustituir a otras existentes como las salas de cine. Bajo ninguna circunstancia, deben cambiar los hábitos de los espectadores. La única solución que se me ocurre es que acepten y obedezcan las reglas que ya son adoptadas y respetadas por todas las cadenas existentes. Creo que ésta es la única manera de que sobrevivan porque, personalmente, no concibo dar la Palma de Oro o cualquier otro premio a un film que no pueda ver en una pantalla grande".

So you're head of the prestigious Cannes jury and meeting the press for the first time... what do you wear? #pedroalmodovar #Cannes2017 pic.twitter.com/qYLXfPT4zm — Alex Ritman (@alexritman) 17 de mayo de 2017

Por su parte, Will Smith ha salido en defensa de Netflix, algo que en cierto modo resultaba previsible ya que tiene pendiente de estreno 'Bright', una de las grandes apuestas de la cadena para este año. A continuación dejo las palabras de la estrella:

"Tengo en casa a jóvenes de 16, 18 y 24 años. Van al cine un par de veces a la semana y ven Netflix... No sé en otros hogares, pero en mi casa Netflix no ha tenido absolutamente ningún efecto en lo que van a ver al cine. Van al cine para maravillarse ante ciertas imágenes y hay otras películas que prefieren ver en casa. No es que irían al cine si no estuvieran en Netflix. Son dos formas completamente diferentes de entretenimiento. En mi casa, Netflix no ha sido nada más que un absoluto beneficio porque pueden ver películas que no habrían visto de otro modo. Son películas que no están disponibles en salas de cine en un radio de 8.000 millas [12.874 km]. Y ahora encuentran a esos artistas, pueden verlos online y toman contacto. En mi hogar, no ha hecho otra cosa que extender el conocimiento cinematográfico global de mis hijos."

¿Qué opinas? ¿Quién tiene razón en este debate? Personalmente, me ha sorprendido la rigidez de Almodóvar y la sensatez de Smith, que aporta un punto de vista muy plausible: hay películas que no llegan a los cines, o al menos que no están disponibles en las carteleras de nuestras ciudades y alrededores, así que Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas online proporcionan un servicio necesario para los amantes del cine.

No obstante, no es una cuestión fácil, festivales como Cannes deben apoyar ir al cine, y premiar a títulos que sólo pueden verse en casa es una apuesta por todo lo contrario. Quiero descubrir la película ganadora de la Palma de Oro en una sala de cine, en pantalla grande. ¿Y tú?