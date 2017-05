Netflix no deja de soltar bombazos: ¡una precuela de 'Cristal oscuro' en forma de serie!

Las networks americanas están intentando atraer la atención del público de cara a sus grandes apuestas para la próxima temporada, pero en Netflix han decidido arrebatarles todos los titulares posibles. Ayer anunciaron 'The Witcher', la adaptación de la saga fantástica creada por y que gira alrededor de Geralt de Rivia, un errante cazador a sueldo, y ahora se han sacado otro as que tenían escondido en la manga haciendo público que ya trabajan en una serie precuela de 'Cristal oscuro' ('Dark Crystal').

Bajo el título de 'The Dark Crystal: Age of Resistance', la serie nos llevará de vuelva al mundo de Thra para vivir una nueva aventura cuando tres Gelflings descubren el horrible secreto detrás del poder de Skeksis. Por ello deciden iniciar un épico viaje para revivir las llamas de la rebelión con el objetivo de poder salvar su mundo. Netflix ha encargado por ahora una primera temporada de diez episodios y ya ha lanzado un teaser para dejarnos con los dientes largos.

El anuncio llega apenas unos meses antes de que se celebre el 35 aniversario del estreno del clásico dirigido por Jim Henson y Frank Oz. Recordemos que en Hollywood llevan ya más de una década trabajando en una secuela, pero parece que lo que hacía falta era ir hacia atrás en lugar de continuar la historia que conquistó a millones de espectadores a lo largo de todo el planeta.

Como era de esperar, The Jim Henson Company estará implicada en tareas de producción, mientras que Louis Leterrier, responsable de 'El increíble Hulk' ('The Incredible Hulk') o 'Ahora me ves' ('Now You See Me'). Sobre el papel no creo que sea el realizador por el que hubiera apostado nadie para un proyecto así, pero habrá que tener confianza en él.