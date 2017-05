El Deseo niega que Pedro Almodóvar haya firmado con Netflix para dirigir una serie

ACTUALIZACIÓN: El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar, desmiente la exclusiva de Fotogramas. No hay acuerdo entre el director y la cadena.

Sorpresa en Cannes. Tras posicionarse en contra del modelo cinematográfico de Netflix, Pedro Almodóvar va a crear y dirigir una serie para la popular plataforma, según informa la revista Fotogramas. Será el primer trabajo para televisión del autor manchego, que preside el jurado de la 70ª edición del Festival de Cannes.

La noticia llama poderosamente la atención porque Almodóvar aprovechó la presentación del jurado para criticar que Netflix no apueste por estrenar sus películas en salas de cine, avivando una de las grandes polémicas que han azotado la Croisette con declaraciones como: "no concibo dar la Palma de Oro o cualquier otro premio a un film que no pueda ver en una pantalla grande". Así que el canal no ganará nada en Cannes pero ha conseguido que otro cotizado cineasta trabaje para ellos.

Y a pesar de todo, Pedro Almódovar hará una serie de televisión para Netflix — Gregorio Belinchón (@gbelinchon) 26 de mayo de 2017

La oficina de El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar, desmienten que Pedro Almodóvar haya firmado por una serie con Netflix — Gregorio Belinchón (@gbelinchon) 26 de mayo de 2017

Imagino que lo ocurrido es que Netflix se habrá acercado a Almodóvar para hacerle entender que no es EL MAL y ofrecerle algún proyecto a su medida; y lo estarán hablando pero debe quedar camino por recorrer. O quizá han pensado que la noticia no llega en el mejor momento y van a desmentir la información hasta que termine el festival, por evitar las polémicas y las bromas que ya estaban animando las redes sociales. O no hay nada de nada, pero si río suena...

De hecho, la información original no aportaba detalles sobre esta supuesta serie de Pedro Almodóvar, sólo que sería original y que la historia sería coral, como las que suele escribir y rodar para la gran pantalla. Ojalá se aclare pronto este lío y salgamos de dudas.