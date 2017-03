Netflix se queda con un proyecto que reúne a Andrew Dominik, Ridley Scott y Tom Hardy

Ridley Scott producirá una película centrada en las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Estados Unidos y Tom Hardy será su hombre para protagonizarla. Cualquier otro detalle sobre la trama de la película es todavía confidencial. Sí se sabe que estará basada en hechos reales y se centra en la vida real de esta división de la Marina.

El tercer hombre del equipo será Andrew Dominik. También se ha conocido que Netflix se ha embarcado en la aventura con una cantidad (desconocida) de siete cifras. La plataforma da así carpetazo a una pugna que mantenía con Amazon y otros gigantes, como Universal y Lionsgate, y se adjudica el proyecto que se encuentra todavía sobre el papel.

‘War Party’ será el título de la película que unirá de nuevo a Tom Hardy con el Ridley Scott productor, a través de la compañía Scott Free Films, después su colaboración en la serie de televisión ‘Taboo’, un drama de época donde interpreta a un héroe atípico.

Andrew Dominik, quien se ha ganado el respeto internacional por ‘El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford’ (2007), 'Mátalos suavemente' (‘Killing Them Softly’, 2012) o más recientemente con el maravilloso retrato de Nick Cave en ‘One More Time With Feeling’, dirigirá y será coautor del guión de 'War Party'.

En la escritura le ayudará el guionista Harrison Query, una de las nuevas promesas norteamericanas, que recientemente levantó interés tras vender a Lionsgate una historia sobre un exorcismo real en una base militar del Ejército de Estados Unidos.