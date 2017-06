Netflix responde a los fans de 'Sense8' sobre la renovación de la serie: "desafortunadamente, no podemos"

Netflix no piensa recuperar 'Sense8'. El pasado anunciaron la cancelación de la serie, después de dos temporadas, y desde entonces los numerosos fans que tenía 'Sense8' no se han cansado de protestar en Internet y organizar campañas para pedir que la cadena les escuche, cambie de idea y continúe la historia creada por las hermanas Wachowski y J. Michael Straczynski.

No sólo porque es un show popular, o porque la decisión se tomó en un momento muy inapropiado (el primer día del mes del orgullo gay), los seguidores piden que Netflix tenga el gesto de, al menos, terminar la serie, y es que la 2ª temporada acabó en un cliffhanger. La plataforma ha escuchado las quejas y las peticiones, pero lo único que ha hecho es publicar este comunicado destinado a los fans en el Tumblr oficial de 'Sense8':

"A nuestra familia Sense8... Hemos visto las peticiones. Hemos leído los mensajes. Sabemos que queréis #RenewSense8 [#RenovarSense8] y nos encantaría poder #BringBackSense8 [#TraerDeVueltaSense8] para vosotros. La razón por la que hemos tardado tanto en responderos es porque hemos pensado mucho y seriamente aquí en Netflix para intentar hacer que funcione pero, desafortunadamente, no podemos. Gracias por verla y esperamos que permanezcáis cerca de vuestro grupo alrededor del mundo. #SensatesForever [#SensatesParaSiempre]"

Y ya está. Han escuchado, repiten los hashtags de moda (lo cual me suena a burla), lo han pensado, lo han intentado y no, no pueden. ¿Por qué no? No dan razones. No las dieron cuando cancelaron la serie y tampoco ahora. Es un gesto feo con los fans. Lo más razonable es pensar que no era rentable pero ¿por qué no decirlo claramente? ¿Por qué no publican las cifras? Uno de los protagonistas, Brian J. Smith, afirma que no tenía suficientes visionados para ser renovada.

Por otro lado, Netflix está gastando millonadas, ¿tanto les cuesta producir un episodio especial y cerrar la trama? Sería un detalle que agradecerían los fans y creo que también deberían pensar en sus suscriptores (actuales y futuros). Mi compañera Adriana Izquierdo explica por qué la decisión de cancelar 'Sense8', dejando abierta la historia, puede dañar tanto la imagen como el crecimiento de Netflix. Lo cierto es que tenían un producto original y popular, y lo han arruinado.