Netflix revela que sus usuarios han visto a Adam Sandler durante 500 millones de horas

Sandler en 'The Ridiculous 6'

Si digo que Netflix está cambiando la manera en la que consumimos contenido de entretenimiento nadie se sorprenderá. Yo misma, entre Netflix, HBO y plataformas como Filmin, apenas veo ya la televisión. Pero por si había alguna duda, Netflix acaba de publicar los resultados de sus cifras desde Diciembre del 2015 -el Q1 report, lo llaman- y entre tanta cifra y porcentaje hay algo que llama especialmente la atención y que resume lo que supone la aparición de estas OTT.

Y es que al parecer, el estudio afirma que, desde la fecha citada anteriormente, los usuarios han pasado 500 millones de horas viendo películas protagonizadas por Adam Sandler. Un hecho tremendamente significativo si analizamos de cerca los datos de los últimos trabajos de Sandler y su posición en páginas de ránkings de referencia como Rotten Tomatoes.

Sandler en 'Sandy Wexler'

Sí, la gente ya no va al cine a ver películas de Adam Sandler, lo que no quiere decir que no vaya al cine a ver otras películas, y sin embargo, Netflix sabe que no significa que al público haya dejado de gustarle, sino que quizá el público prefiera acceder al cómico de otra forma. Por eso, hace tan sólo unos días nos enterábamos que la OTT renovaba el contrato con Sandler tras títulos como 'The Do-Over' o 'The Ridiculous 6' para estrenar sus cuatro próximos proyectos.

Ahora, esas 500 millones de horas de Adam Sandler que han visto los casi 99 millones de usuarios de Netflix nos confirman que sí, Netflix sabe lo que hace y tiene muy claro dónde tiene que invertir para dar a su público lo que quiere. Y lo han confirmado con la siguiente declaración: "Continuamos estando muy emocionados con nuestra relación con Sandler y con que nuestros miembros sigan entusiasmados con sus películas".

Vía | The Verge