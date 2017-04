Netflix simplifica su sistema de votación

Soy consumidor de Netflix desde agosto del año pasado. No hay día en el que no entre a ver algo en el portal de cine y series número uno a nivel mundial. Hasta hace bien poco ofrecían al consumidor la posibilidad de puntuar lo que acababa de ver mediante un sencillo sistema de estrellitas, concretamente de una a cinco. De esa forma aquellos títulos con más estrellas eran los más populares dentro del portal y viceversa, pudiendo encontrar también no poco títulos con dos, tres o cuatro estrellas, incluso dos y media, etc. Ahora dicho sistema ha sido banalizado. Facebookeado, si se me permite la palabra.

En una preocupante época en la que las opiniones se reducen a "obra maestra" o "bodrio" —cada vez es más "normal" poner un estreno por las nubes o arrastrarlo por el fango, sin términos medios— Netflix se ha sumado a ello. Ahora sus productos sólo pueden ser valorados mediante los iconos de pulgar arriba o pulgar abajo. Como en la época de los gladiadores.

Según un comunicado de la empresa este método les ayuda a aprender más sobre los gustos de cada uno y mejorar el catálogo de sugerencias.

A partir de ahora vamos a cambiar la forma de comunicar cuándo una historia te fascina y cuándo no.

Así reza la frase oficial que advierte del cambio, el cual satisfará a todos aquellos que únicamente buscan valorar una película con "bien" o "mal", y evidentemente a los demás les seguirá sin preocupar, ya que no se paran a valorar el producto de una forma tan simplista. Una valoración justa era la anterior, o un sistema de puntuaciones del 1 al 10.

Personalmente creo que Netflix debería preocuparse más de otras cosas, como por ejemplo mejorar —y mucho— su lamentable surtido de cine clásico. Debo reconocer que cuando recientemente vi que incluían la obra maestra que se ve en la foto del encabezado casi me da algo. Por otro lado, nada que objetar a su modelo de negocio a la hora de producir sus propias películas —caso de lo nuevo de Will Smith, Brad Pitt o Martin Scorsese—, puntazo para ellos. Lo están petando y lo van a patear todavía más. Mirad el historial de sus acciones, por cierto.

