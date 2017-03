Netflix terminará y estrenará uno de los films inacabados de Orson Welles

Netlix está tirando la casa por la ventana. En las últimas semanas ha sorprendido a propios y extraños con una serie de noticia que afianzará, sin lugar a dudas, su posición de líder entre los portales de Internet de películas y series. Ese futuro que muchos creían imposible ya es presente. Lo nuevo de Martin Scorsese, con reparto espectacular; lo nuevo de David Ayer con Will Smith; o lo nuevo con Brad Pitt, entre otros, son algunos de las películas que únicamente podrán verse en Netflix.

Ahora han dado un paso más, y se proponen terminar y estrenar una de las películas inacabadas de Orson Welles. 'Al otro lado del viento' ('The Other Side of the Wind'), una sátira sobre Hollywood protagonizada por John Huston y Peter Bogdanovich, interpretando a directores de cine, ofreciendo una imagen disfrazada de sí mismos.

La película, que era más importante para Welles incluso más que 'Ciudadano Kane' ('Citizen Kane', 1941), ha estado esperando por un montador, pero sobre todo por una buena cantidad de dinero para la post-producción. Netflix se ha hecho con los derechos y ya están en ello. Ted Sarandos, uno de los ejecutivos, ha declarado que es un sueño hecho realidad, y que muchos cinéfilos alrededor del mundo podrán experimentar de nuevo, o por primera vez, la magia de Orson Welles.

En la película también aparecen Susan Strasberg, Edmond O'Brien, Paul Stewart, Mercedes McCambridge, Lilli Palmer, Natalie Wood, Paul Mazursky, Dennis Hopper y Cameron Crowe. Casi nada.

Frank Marshall ejerce tareas de producción en el film, por el cual directores como Wes Anderson y Noah Baumbach iniciaron hace dos años una campaña destinada a recaudar dinero para terminar la película.

Vía | A.V. Club