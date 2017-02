Nightwing saltará al cine con el director de 'Batman: La LEGO película'

Tras hacer oficial el fichaje de Matt Reeves como director de 'The Batman' (en sustitución de Ben Affleck), Warner ha puesto en marcha otra película sobre el universo del hombre murciélago. Se trata de 'Nightwing', otra identidad de Dick Grayson, alias Robin, que surge cuando vive aventuras en solitario, independizado de Batman.

Para la puesta en escena, el estudio ha elegido a Chris McKay, que acaba de triunfar en taquilla con 'Batman: La LEGO película' ('The LEGO Batman Movie'). Ése fue el debut de McKay, que no ha dirigido todavía una película con actores de carne y hueso aunque el spin-off de Batman deja claro que conoce la historia de los cómics y su amplio abanico de personajes. Bill Dubuque, guionista de 'El contable' ('The Accountant'), es el otro nombre del proyecto, aún sin reparto.

Tarde o temprano, Robin debía volver a la gran pantalla, es clave para el sello DC y Nightwing parece el enfoque adecuado (aunque dejar el proyecto a McKay suena a decisión improvisada). El personaje quedó muy desprestigiado tras 'Batman & Robin' (1997) y Christopher Nolan no estuvo interesado en recuperarle al tomar las riendas de la franquicia. Finalmente lo incluyó en la última entrega de su trilogía, 'El caballero oscuro: La leyenda renace' ('The Dark Knight Rises', 2012), y lo hizo a su manera, en secreto y adaptando libremente la versión del cómic.

El final de esa película, y el adiós tanto de Nolan como de Christian Bale (que tampoco quería a Robin a su lado), hacían pensar que Joseph Gordon-Levitt tomaría el relevo como protagonista dando vida a Nightwing en una continuación directa de la trilogía del Caballero Oscuro. Parecía la opción más lógica pero en Warner no lo vieron así y optaron por un reboot en 'Batman v Superman' (2016), con Zack Snyder al mando del nuevo universo cinematográfico.

Cinco años después, el estudio recupera la idea de Nightwing aunque ya sin Gordon-Levitt, claro.

Vía | Hollywood Reporter