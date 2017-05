Nuevo desastre en la taquilla de EE.UU., el Rey Arturo de Guy Ritchie sólo recauda 14,7 millones

"De la nada surge un rey", nos dice el póster de 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' ('King Arthur: Legend of the Sword'), un eslogan que ahora suena a cachondeo. Ya veremos qué surge de uno de los grandes fracasos del año; 175 millones de dólares (más la inversión en publicidad) se gastó Warner en esta película protagonizada por Charlie Hunnam y Jude Law, y sólo ha recaudado 14,7 millones en su estreno.

Se veía venir este resultado, los trailers no lograban vender un gran espectáculo y Warner retrasó el estreno en dos ocasiones, pero la magnitud del desastre es realmente sorprendente. Es, por cierto, la segunda película consecutiva dirigida por Guy Ritchie que fracasa en taquilla: su adaptación de 'Operación U.N.C.L.E.' ('The Man From U.N.C.L.E.', 2015) tuvo un presupuesto de 75 millones y cosechó poco más de 13 millones en su primer fin de semana en cartelera.

La anterior película sobre el Rey Arturo, estrenada en 2004 y liderada por Clive Owen, hizo algo más de 15 millones en su estreno en Estados Unidos y terminó con 51,88 (en todo el mundo recaudó 203M$ y costó menos que la nueva, 120M$). 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' se estrena en España el 11 de agosto.

TOP 10 del Box Office USA (12-14 marzo)

Como puedes ver, la película del Rey Arturo quedó en 3ª posición del ranking, debajo de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2', cuya recaudación bajó un 57% tras su potente estreno, y 'Snatched', la nueva comedia protagonizada por Amy Schumer. La acompaña Goldie Hawn, que como sabrás está casada con Kurt Russell, una de las estrellas de 'Guardianes 2': con ambos en la cima del box office, quizá sea hora de volver a reunir al matrimonio en una película.

En 6º lugar entra 'Lowriders', un drama con Demian Bichir, Eva Longoria, Theo Rossi y Gabriel Chavarria al frente del reparto. Otra novedad que se ha quedado fuera del TOP 10 es 'The Wall', el nuevo thriller de Doug Liman; hizo 891.590$ en 541 salas (pocas, aunque 'Lowriders' sólo se proyectó en 295). Su promedio fue de 1.648$ por pantalla, una cifra muy floja.

Datos | BoxOfficeMojo