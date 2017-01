Om Puri nos ha dejado

El actor indio Om Puri ha fallecido este viernes en su domicilio de Bombay a causa de un ataque al corazón. Tenía 66 años.

A Puri el espectador occidental le recordará por títulos como 'Gandhi' (íd., Richard Attenborough, 1982), ganadora de ochos Oscars, 'La ciudad de la alegría' ('City of Joy', Roland Joffé, 1992) al lado de Patrick Swayze, 'Los demonios de la noche' ('The Ghost and the Darkness', Stephen Hopkins, 1996), 'Código 46' ('Code 46', Michael Winterbottom, 2004) o 'La guerra de Charlie Wilson' ('Charlie's Wilson War', Mike Nichols, 2007).

Puri intervino en más de 300 películas, la mayoría de ellas protagonizadas en su país de origen, donde debutó en 1975 con el film 'Kalla Kalla Bachitcko' (B.V. Karanth). Poco a poco fue compaginando el intervenir en film comerciales que fueron hits con sus apariciones en películas de otra índole.

Una de las grandes películas que hizo en la India, y por la que alcanzó una gran fama, fue el drama criminal 'Ardh Satya' (íd., Govind Nihalani, 1983), que narra la historia de un policía novato que compagina en su brutal mundo amor y corrupción.

Trabajó hasta el final de sus días, apareciendo el año pasado en nada menos que 16 películas, cinco de las cuales aún está en fase de post-producción.