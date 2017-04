'Operación U.N.C.L.E.' tendrá secuela

'Operación U.N.C.L.E.' ('The Man from U.N.C.L.E.', 2015) es una de las películas más celebradas de Guy Ritchie —en mi opinión la misma memez de siempre dentro de su cine—, aunque el éxito no le acompañó demasiado hace dos años en el momento de su estreno. Parecía que la idea de una secuela —y con ella la amenaza de una saga— no llegaría a buen puerto.

Pero hace poco uno de los principales intérpretes del film, Armie Hammer, ha declarado que la secuela está en marcha. El actor llamó al productor del film, Lionel Wigram —también co-guionista, la lado de Ritchie—, preguntándole por la posible continuación. Wigram le dijo con total seguridad que sí, que la va a escribir.

Hammer ha dicho también que el proyecto no tiene luz verde —imagino que la recaudación del film de Ritchie es suficiente para que el estudio tenga sus dudas—, pero asegura que si Wigram escribe la secuela, la película se hará. Arriesgado comentario por parte de Hammer.

Esta noticia parece realmente otro de esos "trucos" que tanto se llevan en el cine yanqui: hacer público un posible proyecto, ya sea una secuela, un remake, un reboot, o un film original, y tantear la opinión general al respecto. Que hay respuesta positiva, se hace, negativa, no.

Es de suponer que, si el proyecto sigue adelante, cuente con el mismo reparto y el mismo director. Recordemos que Guy Ritchie estrena este año su visión sobre la leyenda del Rey Arturo y la espada Excalibur —aquí su horrible tráiler—.

Vía | SlashFilm