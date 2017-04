Paramount cree que 'Ghost in the Shell' ha fracasado por el polémico 'whitewashing'

Parece que una de las peores cosas que le puede pasar a una película en Hollywood es verse envuelta en una polémica de whitewashing, es decir, que actores blancos interpreten personajes de otra raza. El fichaje de Scarlett Johansson para dar vida a Motoko Kusanagi en 'Ghost in the Shell' fue motivo de controversia en Internet, avivada por la falta de actores asiáticos en el reparto.

De momento, la película está siendo un fracaso en Estados Unidos: se estrenó en la 3ª posición con una recaudación de sólo 19 millones de dólares. Su presupuesto fue de 110 millones, a lo que hay que sumar los costes de publicidad (siempre alta en un blockbuster), y según los expertos, las pérdidas pueden oscilar entre 60 y 100 millones. Así que es hora de buscar explicaciones. Y en Paramount creen que el whitewashing ha sido la clave.

"Esperábamos mejores resultados domésticos. Creo que la conversación relacionada con el casting ha tenido impacto en las críticas", ha declarado Kyle Davies, jefe de distribución "doméstica" (estadounidense) del estudio. Al extenderse un poco más, creo que da con un conflicto más importante, hacer una película para el mayor número posible de espectadores.

"Tienes una película que es muy importante para los fans ya que está basada en una película animada japonesa. Así que siempre estás intentando enhebrar la aguja, entre respetar el material original y hacer una película para un público masivo. Es un reto, pero claramente las críticas no ayudaron."

Ayer destaqué los problemas que encuentro en la película y el reparto no funciona, pero no por la raza, claro, sino por los actores elegidos, la dirección de los mismos y un guion muy flojo (siendo generoso). En todo caso, la mayor torpeza ha sido mantener las identidades japonesas de los personajes que encarnan Johansson y Michael Pitt, es como escupir en la cara a todos los que estaban protestando. Y claro, la reacción no ha sido positiva.

En cuanto a lo que señalaba sobre hacer una película para un público masivo, creo que una 'Ghost in the Shell' para mayores de 18 años habría funcionado mejor. De hecho, es curioso comprobar cómo 'Lucy', recomendada para espectadores adultos, también de fantasía y acción con Scarlett Johansson como protagonista, logró el nº1 en la taquilla USA con 43,89 millones (y una recaudación global definitiva de 463 millones).