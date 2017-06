Patty Jenkins volverá para dirigir 'Wonder Woman 2' tras salvar el universo de superhéroes de Warner y DC

Los rumores sobre 'Wonder Woman 2' empezaron antes del estreno y aunque todavía no hay anuncio oficial, ya sabemos que Warner quiere una secuela y cuenta con Patty Jenkins de nuevo tras las cámaras. Después de arrasar en taquilla con 100 millones en Estados Unidos (récord para una directora) y más de 200 en todo el mundo, sería de locos no rodar una continuación con Jenkins.

Aún es pronto para hablar del proyecto, no hay guion, así que la cineasta no puede dar detalles pero ya ha dejado algunas declaraciones sobre la siguiente aventura de la superheroína: "La historia tendrá lugar en Estados Unidos, que me parece lo correcto. Es Wonder Woman. Tiene que venir a América. Ya es hora". Recordemos que la acción de la primera entrega está ambientada en Europa durante la I Guerra Mundial.

Patty Jenkins no quiere que la guerrera amazona salte todavía a la actualidad (no en su propia franquicia, pues ya lo dio en 'Batman v Superman'). Al preguntarle si Wonder Woman seguirá explorando el mundo en los años 30 respondió: "Eso seguro, desde luego estoy planeando algo más interesante empleando ese periodo de tiempo. Definitivamente, ése es el plan. ¡Pero no puedo decir qué es!".

Resulta que Jenkins tiene contrato con Warner para rodar otra entrega más si bien ella mantiene que eso es lo de menos. "No soy una persona de obligaciones cuando se trata de arte. Quieres hacer una película como ésta porque crees en ella. [...] Me di cuenta que 'Wonder Woman 2' es una gran película aparte. Hice 'Wonder Woman'. Ahora quiero hacer la 2. Es una historia hermosa, un momento importante para contarla y con gente que amo", afirma la cineasta.

Tendremos que esperar para saber a qué historia se refiere... De hecho, en España no podemos ver 'Wonder Woman' hasta el 23 de junio. No mola, Warner, no mola nada...

Además de Jenkins está fuera de toda duda el regreso de la protagonista, Gal Gadot, a la que este año también veremos interpretando a Wonder Woman en la esperada 'Liga de la Justicia' ('Justice League').