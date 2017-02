Paul Thomas Anderson completa el reparto e inicia el rodaje de su nueva película

Que Paul Thomas Anderson vaya a estrenar una nueva película es poco menos que un acontecimiento, pero es que la cosa se vuelve incluso más interesante si se trata de una nueva colaboración con Daniel Day-Lewis. El pasado mes de junio se anunciaba ese proyecto y ahora, coincidiendo con que su reparto se ha completado, al fin se ha iniciado su rodaje.

Por ahora no hay muchos detalles sobre la historia, ya que únicamente se sabe que será la visión de Anderson del mundo de la moda, que el del relaro será una modista que trabaja para la realiza y la alta sociedad y que se ambientará en Londres y no en Nueva York como se dio a entender en un principio. Habrá que ver dónde encaja exactamente en eso la escena de más arriba con Day-Lewis visitando un cementerio.

Además, se ha confirmado la presencia en su reparto de Lesley Manville, Richard Graham y Vicky Krieps, una joven actriz luxemburguesa que parece ser que, a falta de confirmación oficial, se ha hecho con el papel femenino principal de la película. Por cierto, aún no tiene título oficial, pero se está robando bajo el nombre de 'Phantom Thread'.

La película cuenta con un presupuesto de 35 millones de dólares financiados por Focus Features, la filial de cine independiente de Universal que también se encuentra detrás de la aclamada 'La ciudad de las estrellas - La La Land'. Aún no hay fecha de estreno, pero sí que está previsto que llegue a los cines antes de que 2017 llegue a su fin. Anderson y Day-Lewis van a tener difícil superar 'Pozos de ambición' ('There Will Be Blood'), pero yo ya muerto de ganas de verla, ¿y vosotros?

Foto | Glenn Kilpatrick

Vía | The Film Stage