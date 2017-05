'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' arrasa en taquilla: 270 millones tras el primer fin de semana

'Piratas del Caribe' es una mina de oro. Después de su primer fin de semana, la quinta película de la saga de aventuras recaudó 270 millones de dólares en todo el mundo. Costó 230 millones (más la inversión en publicidad) así que necesitaba una cifra como ésta, el 12º mejor estreno de toda la historia, para considerarse un gran éxito y hacer feliz a Disney.

Raro será que no haya más secuelas (con Johnny Depp confirmado mientras viva) aunque el estreno en Estados Unidos es bastante decepcionante. Hizo 62 millones, dato que deja a 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' ('Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales') por debajo de las tres últimas entregas; sólo ha superado el estreno de la original, que cosechó 46 millones en 2003.

TOP 10 de la taquilla USA

En 3ª posición entra 'Baywatch', la adaptación al cine de la popular serie 'Los vigilantes de la playa'. Dwayne Johnson y Zac Efron protagonizan una comedia de acción que contó con un presupuesto de 69 millones, cifra que le va a costar alcanzar con un estreno de sólo 18 millones. Si quieren rodar más y levantar una franquicia, Paramount va a necesitar que el mercado internacional eche una mano.

Por lo demás, llama la atención la fuerte caída de 'Alien: Covenant', que la semana pasada era nº1. Su recaudación bajó un 70,9% y ahora mismo suma 57 millones, 32 menos que 'Prometheus' en el mismo periodo. No obstante, con 158 millones en el mercado global (costó 97M$) Ridley Scott y Fox pueden seguir pensando en más películas sobre David, tripulaciones bobas y Xenomorfos hambrientos.

Y los furiosos entran en un selecto club: 1.000 millones "en el extranjero"

Por último, cabe destacar que 'Fast & Furious 8' ('The Fate of the Furious') se ha convertido en la sexta película en toda la historia que supera los 1.000 millones fuera de Estados Unidos. El listado se completa con 'Avatar' (2.027M$), 'Titanic' (1.528M$), 'Furious 7' (1.163M$), 'Star Wars 7' (1.131M$) y 'Jurassic World' (1.019M$).

