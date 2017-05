'Piratas del Caribe' no continuará sin Jack Sparrow: "Johnny Depp es absolutamente fundamental"

Seis años después, los Piratas del Caribe han vuelto a los cines. A falta de conocer su impacto en la taquilla estadounidense, todo apunta que la quinta entrega de la franquicia será otro éxito para Disney (a día de hoy ya ha recaudado más de 100 millones de dólares en todo el mundo) y que habrá otra secuela, tarde o temprano.

En cierto modo, 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' ('Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales') es un ligero reboot que pretende dar paso a una nueva generación de héroes y continuar con ellos, objetivo que ya intentaron con la anterior, sin fortuna —tanto por lo mala que era la película como por la fallida pareja formada por Sam Claflin y Astrid Bergès-Frisbey—. La pregunta es: ¿tiene futuro la saga sin Johnny Depp? De momento, la respuesta es no.

La cuestión se le planteó a Jerry Bruckheimer, productor de la franquicia, y contestó con estas palabras: "Sencillamente, no lo veo. El secreto del éxito de cualquier franquicia es elegir a gente con talento, y Johnny es absolutamente fundamental en el éxito de 'Piratas'. Es personaje único, adorable e irreverente, todo en uno".

Claro, de cara al público no puede decir otra cosa; si 'Piratas del Caribe 5' no hace todo el dinero que espera Disney, dudo que sigan apostando por Depp, sobre todo después de la pérdida de popularidad que ha provocado su escandaloso divorcio de Amber Heard. Sigue siendo una estrella, no cabe duda, pero este tipo de escándalos se pagan caros en Hollywood. Por otro lado, ya van cinco películas, quizá sea hora de un cambio. El público se cansará de ver a Sparrow... o no, quizá me equivoque. ¿Qué opinas?