'Plan de escape 3' ya en marcha y Sylvester Stallone sigue a bordo de esta improbable franquicia

No fuimos pocos los que reaccionamos con sorpresa ante el anuncio de que iba a hacerse una secuela de 'Plan de escape' ('Escape Plan'), no ya porque nos gustara más o menos la primera entrega, sino porque tampoco fue un gran éxito. Aún más desconcertante es que ya esté en marcha 'Plan de escape 3' cuando la segunda entrega aún ni siquiera ha acabado de rodarse y también que Sylvester Stallone siga a bordo.

Como recordaréis, hace apenas unos días se anunció que Stallone abandonaba la saga 'Los Mercenarios' ('The Expendables') por diferencias creativas con su productor, pero también porque no quería asociar su imagen a una secuela decepcionante. ¿Qué será exactamente lo que está haciendo bien Emmett/Furla/Oasis Films para tenerle contento? Que tomen nota en Nu Image/Millennium si no quieren que 'Los Mercenarios 3' acabe siendo la última aventura de la franquicia.

Por lo pronto parece que Stallone debe haber quedado muy satisfecho con 'Plan de escape 2', ya que la idea es que la tercera parte mantenga al equipo creativo de ésta, es decir, Steven C. Miller ocupándose de la puesta en escena, mientras que el guion correría nuevamente a cargo de Miles Chapman. No obstante, todo esto queda supeditado a que la segunda entrega no sea un fracaso económico, porque entonces me da que todos los implicados perderán el interés en ella.

Por cierto, 'Plan de escape 2' aún no tiene ni fecha de estreno. En ella no nos reencontraremos con el personaje interpretado por Arnold Schwarzenegger en la primera entrega -aunque sí con 50 Cent-, pero a cambio se unen a la saga Dave Bautista y Jaime King.

