Por fin: Sylvester Stallone y Jackie Chan pelearán juntos en una película

La saga 'Los Mercenarios' ('The Expendables') nos permitió ver juntos a varios héroes de acción que en otras condiciones seguramente jamás hubieran coincidido en pantalla. Sin embargo, Jackie Chan nunca terminó de aceptar la oferta de Sylvester Stallone para aparecer en dicha saga y todo indicaba que nos íbamos a quedar con las ganas, pero un inesperado giro de los acontecimientos nos va a permitir verles colaborar por primera vez en 'Ex-Bhagdad'.

La película es una producción china de 80 millones de dólares, lo cual la convierte en una de las más caras de la historia de dicho país. Su historia gira alrededor de un especialista privado en seguridad (Chan) que recibe la misión de salvar a los trabajadores de una refinería en Mosul que ha sido atacada. Pronto descubre que el plan de los criminales es robar petróleo y hacerse ricos, por lo que solicita la ayuda de un antiguo marine (Stallone) para acabar con ellos.

Detrás de 'Ex-Bhagdad' encontramos a Scott Waugh, responsable de 'Need for Speed', la adaptación del popular videojuego cuya secuela está en desarrollo por parte de otra compañía china. Se ve que funcionó lo suficientemente bien en dicho país tanto para eso como para que le diesen un proyecto tan importante como el que nos ocupa a su director.

Entre esto y la confirmación de 'Plan de escape 3' ('Escape Plan 3') cuando la segunda aún no se ha estrenado, todo parece indicar que la decisión de Stallone de abandonar la saga 'Los Mercenarios' es firme. Por mi parte, me hubiera gustado que le diesen un cierre por todo lo alto, pero me conformo con la idea de verle repartir estopa de lo lindo junto a Chan, ¿y vosotros?