Por qué están en huelga los actores de doblaje en España

El pasado día 14, los trabajadores del sector de doblaje de la Comunidad de Madrid iniciaron una huelga en días alternos hasta final de mes, aunque si no hay acuerdo con la patronal podría prolongarse de manera indefinida. El proceso está afectando especialmente a varias series que se emiten semanalmente, lo cual ha creado el inevitable conflicto donde los consumidores comienzan a verse afectados por la huelga y las empresas eluden cualquier responsabilidad.

Enseguida surge en Internet la alternativa de eliminar el doblaje en España, de una vez por todas, y sinceramente, es algo que llevo deseando durante años así que lo aplaudiría. Por supuesto, una vez que se solucione justamente la situación con los trabajadores de doblaje, que denuncian unas condiciones salariales lamentables. Y si se mantiene esta industria, que supongo que no va a morir este mes, sus reivindicaciones deberían ser atendidas. ¿Pero qué piden exactamente?

Por causas ajenas al canal esta semana no hay capítulo de estreno de #BigBangTNT. Volveremos en cuanto sea posible, disculpad las molestias. pic.twitter.com/efemY0xUzx — TNT (@canaltnt) 16 de marzo de 2017

Algunos de los 400 trabajadores implicados han explicado los motivos y las circunstancias que han llevado a la huelga; puedes leer una entrevista a Iván Jara o escuchar las declaraciones de Mar Bordallo, Fernando Cabrera o Adolfo Moreno, cuyas voces sonarán a los que vean películas o series dobladas al castellano. La tabla que tienes abajo aparece en un artículo sobre la huelga publicado en LaMarea. La tabla de abajo aparece en un artículo sobre la huelga publicado en LaMarea:

Según informa HuffingtonPost, la patronal ofrece 2 años de convenio con subida del 2% desde abril de 2017 y un 2,5% para 2018, sin incluir las demás reivindicaciones de los trabajadores, es decir, pagas extraordinarias, actualización de las vacaciones e indemnizaciones por fin de contrato. Esta última parte es inadmisible por los sindicatos, pues argumentan que es un trabajo "precario y de elevada temporalidad"; accederían a firmar el convenio por un año con una subida del 3,5% en 2017, renunciando a la subida de 2016.

A menudo, este tipo de conflictos que generan tantas dudas y que se prestan a reacciones "de cuñado" necesitan respuestas sencillas y rotundas, por eso me ha interesado lo que ha publicado en su cuenta de Twitter el actor Luis Miguel Cajal. Conste que no me parece el mejor portavoz del grupo (ha llegado a sugerir un enfrentamiento físico con los detractores de la huelga) pero imagino que la situación es difícil, falta dinero y en las redes sociales tendemos a no pensar demasiado, a escribir en caliente, lo que no suele dar buenos resultados. Pero deja las cosas claras.

No pedimos caché, pedimos lo LEGAL.

Se cobra como en la España de 1993 y estamos en 2017.#HuelgaDoblaje — Luis Miguel Cajal (@luismiguelcajal) 24 de marzo de 2017

Aquí explico el motivo y origen de la huelga de actores de doblaje.

Gracias por el interés.

👍 https://t.co/y94sVLwXp9 — Luis Miguel Cajal (@luismiguelcajal) 24 de marzo de 2017

A continuación puedes leer un resumen de lo que explica en el enlace que hay en ese tweet: