'Power Rangers' presenta al primer superhéroe gay del cine

En Hollywood han tomado nota y están intentando ampliar la presencia de protagonistas gays en sus superproducciones. Tras el revuelo provocado por el primer personaje homosexual del cine de Disney, en 'La bella y la bestia' ('Beauty and the Beast'), parece que los responsables del reboot de 'Power Rangers' han pensado que esa noticia pudo contribuir al éxito en taquilla y anuncian que ellos van a presentar al primer superhéroe gay.

Efectivamente, por fin en el año 2017, una superproducción de Hollywood se atreve a dar el paso. En concreto, es Trini, la Ranger amarilla interpretada por Becky G, quien cambia su orientación sexual en esta nueva adaptación de la popular serie de televisión. Como hiciera Bill Condon en relación a LeFou, el director Dean Israelite ha sido el encargado de aclarar esta novedad, con unas declaraciones que, personalmente, no encuentro demasiado afortunadas...

Según informa HollywoodReporter, hay una escena en la película donde el grupo de amigos de Trini cree que está de mal humor por un "problema de novios" pero enseguida se dan cuenta que en realidad es un "problema de novias". Según Israelite, es un momento breve pero fundamental:

"Trini se está cuestionando mucho acerca de quién es, realmente. No lo ha averiguado del todo todavía. Creo que lo genial sobre esa escena y lo que impulsa al resto de la película es: 'Eso está bien'. La película está diciendo 'Eso está bien', y todos los niños tienen que admitir quiénes son y encontrar su tribu".

¿No es maravillosa la ingenuidad de este hombre saliendo ahora a decirnos que "eso está bien"? ¿Que una chica puede ser lesbiana y "está bien"? En fin, las cosas de Hollywood, viven en su propia burbuja... En cualquier caso, aplaudo la iniciativa de los responsables de la película, me parece de lo más normal que uno de los cinco protagonistas no sea hetero, lo raro es que no haya ni un gay en grupos como los X-Men o los Vengadores...

Un gesto importante para los Power Rangers

Al margen de la repercusión en otros ámbitos, el gesto tiene un valor especial dentro de la franquicia 'Power Ranger'. Como relata en el vídeo que tienes arriba, David Yost daba vida al Ranger azul en la serie de los años 90 pero dejó el papel tras cansarse de que le llamaran "maricón" numerosas veces, en el mismo set de grabación, por parte del equipo.

Al enterarse de la novedad sobre Trini en la nueva película, el actor opina: "Creo que mucha gente de la comunidad LGBTQI va a estar muy entusiasmada al ver esa representación".